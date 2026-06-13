Lewis Hamilton zegt ‘absoluut verrast’ te zijn door het nieuws dat Red Bull de beste motor voor 2026 zou hebben gebouwd. De FIA presenteerde na het raceweekend in Monaco een ranglijst van de verschillende motorfabrikanten in de Formule 1. Omdat Red Bull als beste uit de bus kwam, krijgt het als enige geen extra ontwikkelingsmogelijkheden onder de nieuwe ADUO-regeling. Menig coureur, onder wie Hamilton, ging ervan uit dat juist Mercedes de maatstaf zou zijn.

Het is opvallend dat juist de krachtbron van Red Bull Ford Powertrains als sterkste werd aangemerkt. Voor de Oostenrijkers is het immers de eerste keer dat zij met een eigen fabrieksmotor aan de start verschijnen; Mercedes en Ferrari bouwen al jarenlang hun eigen krachtbronnen. Toch concludeerde de FIA dat deze fabrikanten, samen met Audi en Honda, achterlopen op Red Bull. Het team van Max Verstappen zet vraagtekens bij die beoordeling en is inmiddels in gesprek met de FIA over de onderliggende bevindingen.

Lewis Hamilton gaf toe dat ook hij verrast was door de rangschikking. “Het is absoluut een verrassing, want de motoren van Red Bull en Mercedes liggen erg dicht bij elkaar”, verklaarde hij tegenover de media in Barcelona. “Red Bull heeft fantastisch werk geleverd met die motor, maar Mercedes ook. Ze hebben in zeer korte tijd iets bereikt wat bijna niemand voor mogelijk hield, zeker voor een nieuwe motorfabrikant. Dus ja, petje af voor hen.”

Downforce van Mercedes

“Mercedes heeft nog steeds een uitstekende motor, misschien wel net zo goed, maar de verschillen zijn minimaal”, complimenteerde hij ook zijn voormalige werkgever. Tijdens de voorbije GP van Monaco moest de zevenvoudig wereldkampioen nog zijn meerdere erkennen in Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Volgens Hamilton lag dat echter niet zozeer aan de motor, maar vooral aan de aerodynamische efficiëntie van de Mercedes.

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“Ik heb het niet uitgebreid geanalyseerd, maar volgens mij had het alles met downforce te maken”, aldus Hamilton. “In Miami introduceerden wij al een groot upgradepakket, maar toch ging Mercedes er relatief eenvoudig met de overwinning vandoor. Vervolgens nam Mercedes veel upgrades mee naar Montreal, maar omdat dat een relatief langzaam circuit is, waren de verschillen minder zichtbaar. Toen kwamen we echter in Monaco en zag ik hoe Kimi Antonelli veel eerder op het gas kon dan ik. Hij had zóveel meer grip in de bochten dat ik hem simpelweg niet kon volgen. Dat komt puur door de hoeveelheid downforce die Mercedes genereert”, benadrukte hij. Mogelijk slaat Ferrari terug in Barcelona; de Scuderia heeft opnieuw een omvangrijk upgradepakket meegenomen.

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