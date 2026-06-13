Toto Wolff verbaast zich over alle ophef rond de motor van Red Bull. De FIA presenteerde tijdens het voorbije raceweekend in Monaco de huidige rangschikking van alle krachtbronnen in de Formule 1. Nieuwkomer Red Bull Ford Powertrains zou het beste pakket hebben afgeleverd, gevolgd door Mercedes, Ferrari, Audi en Honda. Veel kenners gingen ervan uit dat het dominante Mercedes bovenaan zou staan, maar volgens Wolff liegt de data er niet om.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie in Barcelona werd Wolff gevraagd naar zijn mening over de rangorde. Hij gaf aan weinig te begrijpen van alle vraagtekens rond de uitkomst en de positie van Red Bull. “In mijn ogen geldt dat wanneer je Nikolas (Tombazis, directeur single-seaters van de FIA, red.) ernaar vraagt, hij zich uitsluitend baseert op de data die zijn verzameld en geanalyseerd”, aldus Wolff. “Niemand heeft een dubbele agenda en er worden geen gunsten verleend.”

‘Dit is gewoon de uitkomst’

Red Bull, dat zich volgens Max Verstappen ‘niet de beste voelt‘, heeft inmiddels om inzage in de resultaten gevraagd. Volgens Wolff heeft dat echter weinig zin; de uitkomsten kunnen niet zomaar worden teruggedraaid. “Dit is simpelweg het resultaat van hun analyse van de sensorgegevens en de manier waarop die data worden verwerkt. Dit is gewoon de uitkomst”, haalde hij zijn schouders op.

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Het moge duidelijk zijn dat Mercedes volgens de nieuwe ADUO-regeling wel profiteert van de voorsprong van Red Bull. De Silberpfeile zouden meer dan twee procent vermogen tekortkomen ten opzichte van de Oostenrijkse concurrent. Daardoor mag het team zowel dit jaar als volgend jaar een upgrade introduceren. Ferrari volgt op de derde plaats met een achterstand van meer dan vier procent en krijgt daardoor dubbel zoveel ontwikkelingsruimte. Audi en Honda sluiten de rij.

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