Williams-teambaas James Vowles heeft alvast enthousiast gereageerd op de aankondigde regelwijzigingen van de FIA. Afgelopen maandag organiseerde het bestuursorgaan een vergadering om knopen door te hakken over eventuele reglementsaanpassingen. De FIA heeft inmiddels bekendgemaakt welke aangepaste regels er vanaf de GP Miami gelden. ‘Verstandige aanpassingen’, noemt Vowles het.

Afgelopen maandag kwamen de FIA, Formule 1 en teams bijeen om de 2026-reglementen onder de loep te nemen. De roep om veranderingen aan de huidige regels in de koningsklasse was er al sinds de testdagen in Bahrein – toen Max Verstappen de 2026-bolides al als ‘Formule 1-onwaardig’ bestempelde – maar werd nog luider na de zware crash van Oliver Bearman op Suzuka. Tijdens de vergadering werd besloten om met directe ingang een paar reglementswijzigingen door te voeren.

Williams-teambaas James Vowles reageerde meteen al enthousiast op de aangekondigde regelaanpassingen. “Dit zijn verstandige aanpassingen, en de teams, de FIA en de Formule 1 hebben de afgelopen weken goed werk verricht om hierover overeenstemming te bereiken,” zei hij in een bericht op zijn sociale mediakanalen.

These are sensible changes and the teams, FIA and Formula 1 have done good work over the past few weeks to agree them. F1 has seen some great racing so far this year but it is right that we always look at ways to keep improving. We look forward to seeing them in action from Miami… https://t.co/wFaCl2SEgR — James Vowles (@JV_F1) April 20, 2026

Volgens Vowles is het goed dat de Formule 1 altijd naar verbeteringen zoekt. “De F1 heeft dit jaar tot nu toe een aantal geweldige races gekend, maar het is goed dat we altijd blijven zoeken naar manieren om ons te blijven verbeteren”, vervolgt de Williams-teambaas. “We kijken ernaar uit om ze vanaf Miami in de praktijk te zien.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.