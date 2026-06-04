Max Verstappen was de afgelopen maanden een van de grootste critici van de huidige F1-reglementen. Hij waarschuwde meermaals dat de nieuwe focus op energiebeheer hem langzaam richting de uitgang duwde. Inmiddels wordt gesproken over een nieuwe 60-40-verhouding, waarbij de verbrandingsmotor een grotere rol krijgt. De FIA stuit daarbij echter op verzet van verschillende motorleveranciers. Verstappen heeft inmiddels zijn zegje gedaan en houdt zich verder afzijdig.

Eerder noemde Verstappen de voorgestelde wijzigingen van de FIA ‘het minimale’. Het bestuursorgaan is er tot nu toe echter niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met de betrokken leveranciers. Naar verluidt blokkeren onder meer Audi en Honda de plannen, omdat zij al fors hebben geïnvesteerd in de huidige formule. Verstappen wilde tijdens de officiële FIA-persconferentie in Monaco niet ingaan op de aanhoudende exit-geruchten rond zijn persoon, maar benadrukte dat hij de discussie inmiddels heeft losgelaten en vertrouwt op het oordeel van de FIA.

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“Deze discussies zijn nog gaande, maar ik heb daar verder geen invloed meer op”, reageerde Verstappen. “Ik heb er vertrouwen in dat de FIA de juiste beslissing neemt voor de toekomst van de Formule 1 en de autosport in het algemeen. Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. We zijn betrokken geweest bij de discussie en hebben met hen vergaderd. Dat zijn al heel positieve stappen. Als we dat eerder hadden gedaan, had dit wellicht voorkomen kunnen worden.” Verstappen uitte al in 2023 stevige kritiek op de voorgestelde reglementen.

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