Charles Leclerc verlengde in aanloop naar zijn thuisrace in Monaco zijn contract met Ferrari. De 28-jarige Golden Boy van Maranello sprak van een ‘meerjarige overeenkomst’. Tijdens de officiële FIA-persconferentie legde hij uit dat hij veel vertrouwen heeft in het huidige Ferrari-project en in het bijzonder in teambaas Fred Vasseur. Bovendien onthulde hij dat hij ook aanbiedingen van andere teams heeft ontvangen, maar dat zijn hart altijd bij Ferrari ligt.

“Waarom ik mijn contract heb verlengd? Omdat ik van dit team houd en nog altijd geloof in dit project”, reageerde Leclerc desgevraagd. “We willen samen strijden om de wereldtitel. Daarnaast kan ik me volledig vinden in de visie van Fred (Vasseur, red.). Dit is de eerste auto die volledig onder zijn leiding en in nauwe samenwerking met het team is ontwikkeld, en we zien nu al hoeveel innovatie daarin zit. Er liggen plannen klaar voor de lange termijn. Natuurlijk willen we als team het liefst zo snel mogelijk winnen, maar juist die langetermijnvisie geeft mij meer vertrouwen dan ooit in Ferrari.”

Ferrari-droom

De afgelopen jaren heeft Leclerc de nodige hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Inmiddels is hij de Ferrari-coureur met het op één na hoogste aantal Grands Prix-starts en binnenkort zal hij zelfs het record van Michael Schumacher verbreken. De legendarische Duitser veroverde echter vijf wereldtitels met de Scuderia, terwijl Leclerc vooralsnog ‘slechts’ acht Grands Prix wist te winnen. Is zijn liefde voor Ferrari groter dan zijn honger naar succes? “Ik houd ontzettend veel van dit team, maar als coureur wil je natuurlijk winnen”, gaf hij toe. “Mijn droom is echter altijd geweest om te winnen in het rood. Ferrari heeft mij tenslotte vanaf dag één gesteund.”

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Gevraagd of andere teams interesse hadden getoond in zijn diensten, bevestigde Leclerc dat er meerdere aanbiedingen op tafel lagen. “Er waren zeker andere opties”, vertelde hij. “Ik ga niet zeggen welke teams dat waren, dat mogen zij zelf doen”, bleef hij geheimzinnig. “Voor mij was het echter altijd Ferrari.”

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