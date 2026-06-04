Dit weekend reist het F1-circus af naar Monaco, het onofficiële thuisland van de koningsklasse. De iconische race wordt tegenwoordig vaak vergeleken met een optocht, maar voor menig coureur blijft het een bijzondere halte op de kalender – een uitdaging die opperste concentratie vereist. Voor thuisheld Charles Leclerc is ‘het kroonjuweel’ misschien nog wel het meest bijzonder. Volgens kenners heeft de Ferrari de beste papieren, al wil teambaas Fred Vasseur niet te vroeg juichen.

“Monaco is altijd een uniek weekend en dit jaar wordt het extra interessant met de nieuwe auto’s”, blikte de Fransman vooruit via de teamkanalen. “Die zullen een heel ander gevoel geven.” Doordat de auto’s een fractie smaller en lichter zijn geworden, zou de race op zondag mogelijk spannender kunnen verlopen dan in voorgaande jaren. Bovendien vraagt het stratencircuit om uiterste precisie; fouten worden genadeloos afgestraft door de meedogenloze muren. “De baan vraagt om een sterke kwalificatie, zelfvertrouwen en perfectie”, merkte Vasseur op. “Elk detail kan het verschil maken.”

Leclerc – de ongekroonde prins van Monaco – heeft het voordeel dat hij dit weekend voor eigen publiek rijdt. “Voor hem is dit natuurlijk een heel speciale race, met zijn eigen mensen en een groot aantal Ferrari-fans om zich heen. We weten hoeveel energie hij krijgt van racen onder deze omstandigheden”, vervolgde Vasseur. Toch zal Ferrari ook in Monaco moeten leveren. “Onze aanpak blijft onveranderd: we moeten gefocust blijven, sessie voor sessie werken en ervoor zorgen dat beide coureurs de best mogelijke kans krijgen om het maximale uit de auto te halen.”

Motivatie

Ferrari legde Leclerc in aanloop naar zijn thuisrace vast met een contractverlenging voor meerdere jaren. Dat zorgt voor extra motivatie, zo bevestigde de 28-jarige coureur. “Ik ben enorm gemotiveerd en heel blij dat we deze reis de komende jaren samen voortzetten”, aldus Leclerc. “Er zijn hoogte- en dieptepunten geweest, maar ik ben dankbaar dat we dit avontuur kunnen voortzetten. Ferrari ligt me na aan het hart en ik wil blijven werken aan onze gezamenlijke missie: wereldkampioen worden met het team waar ik zo van houd.”

LEES OOK: Helmut Marko hoopt op meer Mercedes-duels: ‘Biedt kansen voor de rest’

Over zijn naderende thuisrace zei hij: “Monaco is mijn favoriete circuit van het jaar en ook mijn favoriete raceweekend. Ik hoop van elk moment te genieten. Deze race heeft iets speciaals, uiteraard omdat ik in Monaco woon en ik het circuit de afgelopen maanden langzaam weer tot leven heb zien komen. Dat bouwt veel meer spanning op dan bij welke andere race dan ook.” Na meerdere uitvalbeurten en teleurstellingen verbrak Leclerc in 2024 eindelijk zijn ‘Monaco-vloek’ door als eerste Monegask ooit zijn thuisrace te winnen. Vorig jaar kwam hij opnieuw dicht bij succes, maar kon hij geen vuist maken tegen Lando Norris en diens snelle McLaren.

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.