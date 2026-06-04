Helmut Marko ziet hoe voormalig rivaal Mercedes opnieuw de dienst uitmaakt in de Formule 1. De Duitse renstal kwam als sterkste uit de wintertests en is na vijf Grands Prix nog altijd ongeslagen in het nieuwe reglementaire tijdperk. De Oostenrijker geniet van de onderlinge strijd tussen Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli en hoopt op meer duels zoals in Montreal – ook omdat die kansen bieden voor de rest van het veld.

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 blikte de voormalig Red Bull-topadviseur terug op de openingsfase van het seizoen. Russell won de eerste race in Australië, maar sindsdien ging zijn jongere teamgenoot telkens met de overwinning aan de haal. Dat heeft volgens Marko deels te maken met de dominante W17. “Ze beschikken over de beste motor en zetten ook op het gebied van accuprestaties de toon”, vertelde hij.

“Bovendien zijn ze er voor het eerst sinds 2021 in geslaagd een écht competitief chassis te ontwikkelen en beschikken ze over een bijzonder sterk coureursduo”, voegde hij eraan toe. Met de introductie van de groundeffect-reglementen in 2022 kwam een einde aan acht jaar Mercedes-dominantie. Achtereenvolgens bepaalden Red Bull en McLaren de maatstaf in de Formule 1 – tot nu. De huidige opmars van Mercedes valt bovendien samen met de doorbraak van Kimi Antonelli, die op 19-jarige leeftijd al vier Grands Prix op rij heeft gewonnen.

Ferrari sterk in Monaco

“Het is echt indrukwekkend om te zien dat Antonelli op zo’n jonge leeftijd al zo snel is”, gaf Marko toe. “Maar Russell is de ervaren kracht binnen het team en hij zal ongetwijfeld met een antwoord komen.” Tijdens de GP van Canada startte de Brit al vóór zijn teamgenoot en wist hij de aanvallen van de Italiaan ruim dertig ronden lang af te slaan. Het fraaie gevecht kwam echter abrupt ten einde toen Russells aandrijflijn het begaf. “Als Russell en Antonelli elkaar onderling blijven bevechten, biedt dat kansen voor de rest”, aldus Marko. “Anders dreigt Mercedes zijn voorsprong alleen maar verder uit te bouwen.”

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Desondanks verwacht hij dat Mercedes het tijdens de komende GP van Monaco moet afleggen tegen Ferrari. Meerdere kenners – onder wie Lando Norris en McLaren-teambaas Andrea Stella – hebben al aangegeven dat de Scuderia uitstekend zou moeten gedijen op het bochtige stratencircuit. Volgens Marko is thuisheld Charles Leclerc dan ook de grote favoriet. “Mercedes zal het moeilijk krijgen in de langzame bochten van Monaco”, voorspelde de Oostenrijker. “Leclerc, die nota bene voor eigen publiek rijdt, is mijn favoriet. Ik denk dat hij ook in de kwalificatie een sterke prestatie zal neerzetten. En in Monaco heeft de polesitter vaak de beste papieren.

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