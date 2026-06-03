McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat Ferrari de beste papieren heeft voor de zege tijdens de GP van Monaco. Eerder gaf ook Lando Norris al toe dat hij vreest voor de Scuderia. Op basis van de resultaten in Montreal lijkt de SF-26 uitstekend te gedijen op het stratencircuit. Stella legt uit dat hij Ferrari in Canada vooral zag excelleren in de bochtige secties, een eigenschap die ook in Monte Carlo van groot belang is. Toch schrijft hij zijn eigen team nog niet af.

Volgens Stella kwam het Ferrari-chassis met name in de eerste sector van het Circuit Gilles Villeneuve goed tot zijn recht, waar weinig lange rechte stukken liggen en de nadruk vooral op scherpe bochten ligt. “Die eigenschap komt normaal gesproken ook goed van pas op een circuit als Monaco”, blikte hij vooruit op het aankomende raceweekend. “Ze verloren tijd op de rechte stukken, maar die zijn er in Monaco nauwelijks. Daarom denk ik dat Lando (Norris, red.) gelijk heeft als hij zegt dat Ferrari de favoriet is voor poleposition.”

Bochtenwerk

Toch zou ook McLaren goed uit de verf kunnen komen in het prinsdom. “We kunnen stellen dat de MCL40 waarschijnlijk beter geschikt is voor langzame bochten”, voegde hij eraan toe. “Ferrari en Mercedes zijn sterker in bochten met middelhoge en hoge snelheden. Dat zou ons dus in een goede positie moeten brengen voor Monaco. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat Monaco ook genoeg van dat soort bochten kent; bij Casino rijd je ruim 150 kilometer per uur, bij Tabac 170 à 180 kilometer per uur en bij het zwembad ga je dik over de 200. Prestaties in snelle bochten blijven dus belangrijk.”

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“Daarnaast zijn de langzame secties extreem traag; dat is echt de buitencategorie, zeker in de tweede sector”, vervolgde Stella. “Het circuit is daarmee een klasse apart. Ik zie Ferrari zeker als favoriet, maar McLaren kan competitief zijn en we kunnen proberen de prestatie van vorig jaar te herhalen.” In 2025 was Norris in de kwalificatie nipt sneller dan Charles Leclerc en veroverde hij poleposition. Op zondag zorgde de verplichte tweestopper niet voor het strategische schaakspel waarop de organisatie had gehoopt, waarna de Brit relatief eenvoudig met de overwinning aan de haal ging.

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