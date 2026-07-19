Een stunt van Max Verstappen in België, een magische inhaalrace van Lando Norris of ‘gewoon’ Kimi Antonelli die zijn favorietenrol gaat waarmaken op het circuit Spa-Francorchamps. De Belgische Grand Prix kent zondagmiddag op voorhand genoeg ingrediënten om er een smaakvolle wedstrijd van te maken. Waar je op moet letten, zetten we op een rij.

1. Energiebeheer

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar pas vanmiddag zal tijdens de race écht blijken hoeveel hinder de Formule 1-coureurs en hun bolides ondervinden van de nieuwe regels met betrekking tot het energiebeheer dit seizoen. Racen op Spa is hoe dan ook anders dan in voorgaande jaren, vertelden onder anderen Verstappen en Norris dit weekend al.

Wat doet dit met de amusementswaarde op zondagmiddag? Die vraag kunnen we over een paar uur beantwoorden. Maar minder uitdagend is het voor Verstappen en consorten hoe dan ook op het zo vermaarde circuit in de Belgische Ardennen.

2 De start en de slipstream

Pole position op Spa-Francorchamps is een prachtige prestatie van Antonelli, maar biedt zeker geen garantie op de leiding na de eerste ronde. De aanloop naar La Source is kort, waarna een lang deel op hoge snelheid volgt via Eau Rouge, Raidillon en de Kemmel Straight.

Juist op dat gedeelte is de slipstream bijzonder krachtig. Zeker tijdens de openingsronde, wanneer het veld nog dicht bijelkaar zit, kan een koploper nauwelijks voorkomen dat achtervolgers profiteren van de aanzuigende werking.

3. Stuntje van Verstappen?

“Ik zal in de spiegels moeten kijken, ga mijn eigen wedstrijd rijden en dan zien we wel wat dat oplevert.” Dat zei Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie, vooruitblikkend op de race. Hij heeft George Russell en de beide Ferrari’s achter zich op de grid, dus het wordt een gevecht van heb-ik-jou-daar om die rivalen voor te blijven bij de start en in de rest van de race.

Hoewel Verstappen zelf zijn kansen op de overwinning voorzichtig inschat, bewees hij eerder dit seizoen al dat hij zich ook met een iets mindere racesnelheid lang vooraan kan manifesteren. Dat maakt de strijd direct vanaf de start interessant.

4. Inhaalrace Norris en Hadjar

Door gridstraffen starten Lando Norris en Isack Hadjar veel verder naar achteren dan hun snelheid rechtvaardigt. Norris kwalificeerde zich als derde, maar start vanaf P12. Dus niet tien maar negen plekken, dat is weer te danken aan de straf voor Hadjar achter hem. De Fransman moet zelfs helemaal achteraan starten, samen met de beide Aston Martin-coureurs.

Spa-Francorchamps is echter een circuit waar inhalen goed mogelijk is. Met verse motoronderdelen beschikken Norris en Hadjar over extra potentieel om snel op te schuiven. Een safetycar of strategische meevaller kan hun opmars nog verder helpen, waardoor punten zeker niet uitgesloten zijn.

5. Het weer

Hoewel de weersverwachtingen wijzen op een droge race, hing er zondagmorgen wel regen in de lucht. Spa heeft vaker bewezen dat een onverwachte bui daar nooit volledig is uit te sluiten.

Mocht het alsnog gaan regenen, dan wordt vormdt dat een enorme uitdaging voor teams en coureurs. Die hebben tijdens een GP-weekend nog geen ervaring opgedaan met de 2026-auto’s op een natte baan, waardoor iedereen ter plekke zal moeten improviseren.

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