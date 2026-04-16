Oliver Bearman heeft uitgebreid teruggeblikt op het incident met Franco Colapinto tijdens de GP Japan. De Haas-coureur benaderde de Argentijn in bocht dertien, voordat de verdedigde actie van Colapinto Bearman het gras op duwde. De Brit spinde vervolgens met een impact van 50G in de barrières. Voor Bearman was deze actie van Colapinto ‘onaanvaardbaar’: ‘Ik was echt niet blij met wat hij deed’.

Het was een angstaanjagend moment tijdens de GP Japan: de zware crash van Oliver Bearman. Coureurs hadden eerder al gewaarschuwd voor de enorme snelheidsverschillen onder de nieuwe F1-regels, en op Suzuka ging het voor het eerst echt mis. In bocht dertien moest Bearman uitwijken voor een veel langzamere Franco Colapinto, waardoor hij op het gras terechtkwam en in de barrière klapte met een impact van 50G.

‘Moest een veel ernstiger incident voorkomen’

Hoewel Bearman geen breuken overhield aan het incident, voelt hij nog wel de effecten van de crash. “Franco schoof voor me langs om zijn positie te verdedigen”, legt de Haas-coureur uit wat er precies gebeurde, in de Up To Speed-podcast. “Vorig jaar zou dat absoluut op het randje zijn geweest, maar met een snelheidsverschil van slechts 5 of 10 km/u was het waarschijnlijk nog wel goed gegaan. Maar met een snelheid van 50 km/u liet hij me niet genoeg ruimte en moest ik een veel ernstiger incident zien te voorkomen.”

“Eigenlijk was het maar een kleine beweging toen hij naar links uitweek, maar bij zo’n snelheidsverschil heeft elke beweging enorme gevolgen”, vervolgt Bearman. “Ik heb dus geluk gehad dat ik hem niet geraakt heb. Het zou veel, veel erger zijn geweest als dat wel gebeurd was.”

Respect

Voor de coureur was het incident vooral frustrerend, omdat de vrijdag ervoor de coureurs nog hadden afgesproken om met het oog op de enorme snelheidsverschillen respectvol met elkaar om te gaan. “We zeiden: ‘Neem wat meer tijd om je positie te verdedigen, want de snelheidsverschillen zijn veel groter dan we ooit in onze sport hebben gehad’. En dan gebeurt er twee dagen later iets wat voor mij onaanvaardbaar was.” Bearman was dan ook niet blij met de actie van Colapinto. “We moeten het onderling uitzoeken, wat meer respect voor elkaar hebben, want ik was echt niet blij met wat hij deed.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.