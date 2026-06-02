Max Verstappen begint de aankomende GP van Monaco met een schone lei. Tot voor kort had hij nog drie strafpunten op zijn racelicentie, maar die zijn begin deze week komen te vervallen. Andere coureurs zijn minder fortuinlijk. Zo hangt Oliver Bearman – die liefst acht strafpunten heeft verzameld – nog steeds een schorsing boven het hoofd. Benieuwd hoe de andere coureurs ervoor staan in de aanloop naar het Europese F1-seizoen? Bekijk hier het hele overzicht.

Oliver Bearman spant op dit moment de kroon, met maar liefst acht strafpunten op zijn racelicentie. De Haas-coureur kreeg zijn laatste strafpunt nog in Abu Dhabi, voor ‘roekeloos’ defensief rijden. Bearman probeerde Lance Stroll achter zich te houden in het gevecht om de negende plek. De Brit zal zich de komende tijd moeten gedragen. Zijn eerste strafpunten vervallen op 5 juli. Mocht Bearman voor die tijd nog vier strafpunten erbij krijgen, dan moet de coureur een race aan de kant zitten.

Op gepaste afstand van Bearman volgen Lance Stroll en Kimi Antonelli met ieder vijf strafpunten. Oscar Piastri – met vier strafpunten – en Alex Albon Piastri en Lewis Hamilton – ieder drie punten – maken de top-zes compleet. Helemaal onderaan de lijst vinden we Max Verstappen, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Lando Norris, Sergio Pérez en George Russell met nul strafpunten op hun racelicenties. Verstappen heeft sinds kort weer een schone lei; de punten die hij kreeg voor de botsing met Russell in Barcelona vorig jaar, kwamen begin juni te vervallen.

Strafpunten F1-coureurs

Coureur Aantal strafpunten Eerste vervaldatum Oliver Bearman 8 5 juli 2026 Lance Stroll 5 15 juni 2026 Kimi Antonelli 5 29 juni 2026 Oscar Piastri 4 6 juli 2026 Alexander Albon 3 21 september 2026 Lewis Hamilton 3 31 augustus 2026 Carlos Sainz 2 20 oktober 2026 Liam Lawson 2 8 november 2026 Pierre Gasly 2 3 augustus 2026 Gabriel Bortoleto 2 23 november 2026 Franco Colapinto 2 29 juni 2026 Charles Leclerc 1 3 augustus 2026 Esteban Ocon 1 7 september 2026 Max Verstappen 0 N.v.t. Fernando Alonso 0 N.v.t. Valtteri Bottas 0 N.v.t. Isack Hadjar 0 N.v.t. Nico Hülkenberg 0 N.v.t. Arvid Lindblad 0 N.v.t. Lando Norris 0 N.v.t. Sergio Pérez 0 N.v.t. George Russell 0 N.v.t.

