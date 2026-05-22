Esteban Ocon is klaar met de aanhoudende geruchten over een ontslag halverwege het seizoen bij Haas. De Fransman delfde al meerdere Grands Prix dit jaar het onderspit tegen teamgenoot Oliver Bearman, waardoor de twijfels over zijn toekomst zijn toegenomen. Toch is er niks waar van de verhalen dat Haas wel eens vroegtijdig afscheid kan nemen van de coureur: ‘Het is echt gek hoe het zo is opgeblazen’, aldus Ocon zelf.

Esteban Ocon legde het tijdens alle races dit seizoen al af tegen zijn jongere teamgenoot Oliver Bearman. Alleen in Japan – toen de Grand Prix voor de jongere Haas-coureur vroegtijdig ten einde kwam door zijn crash in de barrières – eindigde Ocon op een hogere plek. Geruchten over het einde van de Formule 1-carrière van de Fransman doen inmiddels de ronde. Onterecht, volgens Ocon zelf.

“Eerlijk gezegd is het complete onzin,” vertelt de Fransman tegenover de media in Canada. “Het is ongelooflijk.” Ook over de vermeende breuk met teambaas Ayao Komatsu is Ocon duidelijk. “We hebben net nog met Ayao gesproken. In het artikel dat ik zag, werd hij ‘Rio Komatsu’ genoemd, wat best grappig is. En er stond zelfs dat we een enorme ruzie hebben gehad in Miami. Dit is complete onzin. Eerlijk gezegd is het allemaal verzonnen en complete onzin.”

‘Lijkt bijna op pesten’

Volgens Ocon is de band met de Japanse teambaas juist sterk. “Zoals ik eerder al zei, ben ik bij dit team gekomen omdat ik Ayao al zo lang ken. Ik heb een geweldige band met hem”, legt hij uit. “Dat is altijd zo geweest, en er is niets aan de hand zoals mensen beweren. Het is absoluut niet waar. Ik ben volledig gefocust op wat ik moet doen, het werk dat ik met het team moet doen. Ik sta het hele jaar volledig achter het team. Ik heb een contract.”

De Fransman snapt daarom ook niet waar de geruchten precies vandaan komen. “Het is gek hoe het zo is opgeblazen”, vervolgt hij. “Eerlijk gezegd probeer ik er niet te veel aandacht aan te besteden, maar als iets zo groot wordt gemaakt, lijkt het in zekere zin bijna op pesten.”

