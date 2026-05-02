Franco Colapinto heeft gereageerd op de kritiek van Oliver Bearman na hun incident tijdens de GP van Japan. De Brit kon zijn Alpine-concurrent bij het aanremmen voor de Spoon Curve ternauwernood ontwijken, maar schoot daarbij van de baan en klapte met een impact van ruim 50G op de vangrail. Beide coureurs bleven ongedeerd, al lijkt de onderlinge relatie enigszins bekoeld. De FIA heeft inmiddels maatregelen genomen om dergelijke ongelukken te voorkomen.

Het incident ontstond doordat Franco Colapinto zijn batterij had opgebruikt en daardoor zo’n 45 km/u langzamer reed dan Bearman. De Argentijn koos voor een verdedigende lijn, maar het snelheidsverschil was dermate groot dat de Haas-coureur moest uitwijken naar het gras. Dat resulteerde in een keiharde crash waarbij Bearman zijn bolide volledig afschreef. De FIA-stewards oordeelden na afloop dat geen van beide coureurs schuldig was aan het incident, waardoor een straf uitbleef.

Toch uitte Bearman later stevige kritiek – in een podcast noemde hij het rijgedrag van Colapinto ‘onacceptabel’. Hij legde uit: “Franco ging voor me langs om zijn positie te verdedigen. Vorig jaar zou dat absoluut op de limiet zijn geweest, maar met een snelheidsverschil van slechts vijf à tien km/u is het acceptabel. Met de huidige verschillen liet hij me echter niet genoeg ruimte en moest ik in feite een veel grotere botsing voorkomen. Hij week een klein beetje uit naar links, maar met zo’n snelheidsverschil is elke manoeuvre enorm. Ik heb geluk gehad dat ik hem niet heb geraakt.”

‘Negeerde mijn berichten’

Colapinto zelf bleef relatief nuchter onder de aantijgingen en benadrukte vooral opgelucht te zijn over de afloop. “Het belangrijkste is dat hij in orde is”, reageerde hij tegenover de media in Miami. “Ik ga er niet te veel over zeggen. Na de race heb ik hem meteen een bericht gestuurd, maar hij heeft niet gereageerd. We hebben elkaar niet gesproken. Waar ik het meest blij mee ben, is dat het goed met hem gaat en dat er niets ernstigs is gebeurd. Natuurlijk is het een flinke tegenvaller voor het team, maar dat hoort nu eenmaal bij de autosport.”

Volgens Colapinto speelt het snelheidsverschil tussen auto’s, mede door het energiebeheer, een steeds grotere rol in dit soort incidenten. “Wanneer zoiets gebeurt, weet de coureur achter je precies hoe snel hij rijdt, hoeveel turbodruk hij gebruikt en wat hij probeert. De coureur voor je is daar veel meer van afhankelijk”, lichtte Colapinto toe. “Tegenwoordig, met de snelheid waarmee de auto’s elkaar naderen, kijk je het ene moment in je spiegel en het volgende moment zit iemand al in je nek. Ik denk dat beide coureurs in zo’n geval hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik zou zeggen dat ik op geen enkel moment te agressief heb gereden. Nogmaals, ik ben blij dat het goed met hem gaat”, herhaalde hij nadrukkelijk. “Natuurlijk ben ik niet blij met zijn opmerkingen, maar hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten.”

