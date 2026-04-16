Oud-Formule 1-coureur Karun Chandhok adviseert Red Bull hoe ze de aanhoudende ‘braindrain’ bij het team kunnen stoppen. Vorige week donderdag werd bekend dat Gianpiero Lambiase het team gaat verlaten. Eerder vertrokken onder meer Adrian Newey en Jonathan Wheatley ook al bij de Oostenrijkse renstal. Volgens Chandhok heeft Red Bull een nieuwe ‘grote naam’ nodig om de hersenvlucht een halt toe te roepen.

Gianpiero Lambiase is de laatste Red Bull-topman in een inmiddels lange reeks die de Oostenrijkse renstal gaat verlaten. Afgelopen donderdag maakte Red Bull bekend dat de vaste race-engineer van Max Verstappen aan het einde van 2027 vertrekt, en overstapt naar concurrent McLaren. Eerder verlieten Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Helmut Marko ook al de renstal, terwijl oud-teambaas Christian Horner werd vervangen door Laurent Mekies.

LEES OOK: Verdere Red Bull-leegloop? ‘Strateeg Hannah Schmitz lijkt de volgende die afzwaait’

Oud-Formule 1-coureur Karun Chandhok – die tussen 2010 en 2011 elf Grands Prix reed – ziet hoe zelfs de indrukwekkende comeback van Verstappen in 2025 de hersenvlucht bij Red Bull niet kan stoppen. “Als je terugkijkt naar Red Bull vorig jaar (in 2025, red.), dan zie je dat ze zes van de laatste negen Grands Prix hebben gewonnen”, analyseert Chandhok in The F1 Show-podcast. “De auto is enorm verbeterd. Ze hadden vorig jaar in het laatste deel van het seizoen waarschijnlijk de snelste auto, of in ieder geval een van de snelste. Het is duidelijk dat mensen dus meer nodig hebben dan alleen succes op het circuit.”

‘Braindrain’ bij Red Bull

Volgens Chandhok is de grootste uitdaging van teambaas Laurent Mekies en de andere Red Bull-topmannen dan ook om de ‘braindrain’ te stoppen. “Op dit moment wil je mensen van Mercedes aantrekken. Zij zijn degenen die winnen. Je moet proberen weer op te bouwen”, adviseert de oud-F1-coureur. “En ik denk dat een van de dingen waar ze zich zorgen over moeten maken, is dat goede mensen andere goede mensen aantrekken.”

LEES OOK: F1-CEO Stefano Domenicali begrijpt kritiek Verstappen: ‘Maar hij ziet ook het grotere plaatje’

Chandhok legt dat laatste verder uit aan de hand van een recent voorbeeld. “Hoelang duurt het voordat ‘GP’ (Lambiase, red.) de andere twintig mensen die aan hun ingenieursbureau zitten, gaat bellen en zegt: ‘Hé, weet je wat, jongens? Die plek hier in Woking, dat is echt een fijne plek om te werken. Zouden jullie hierheen willen komen?’ En hoelang duurt het dan voordat die kerngroep uit elkaar begint te vallen? Adrian Newey ging ook van team naar team en nam goede mensen mee. Ross Brawn deed hetzelfde. Ik denk dat Red Bull zich daar echt zorgen over moet maken.”

De tegenwoordige analist heeft daarom een advies voor Red Bull om het tij te keren. “Red Bull heeft een grote naam nodig, niet alleen vanwege de vaardigheden die die persoon kan inbrengen, maar ook vanwege de mensen die hij of zij zal aantrekken.”

Lees hier alles over GP Miami

