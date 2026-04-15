Formule 1-CEO Stefano Domenicali zegt dat hij al zeer goede gesprekken heeft gevoerd met Max Verstappen over de F1-reglementen voor 2026. De Nederlander was de afgelopen maanden zeer uitgesproken over de vernieuwde focus op energiebeheer. ‘Formule E op steroïden’ en ‘Mario Kart’ luidden zijn bekendste kritieken. Domenicali verzekert dat hij de mening van coureurs op waarde schat, al roept hij hen ook op de sport te blijven respecteren.

“Ik denk dat we Max (Verstappen, red.) al heel vaak hebben gesproken sinds de nieuwe reglementen van kracht zijn”, onthulde Domenicali in een interview met het Britse Autosport. “Het moge duidelijk zijn dat ik zijn opmerkingen begrijp, maar ook dat hij het grotere plaatje ziet. Hij was vandaag nog betrokken bij een vergadering waarin hij graag zijn suggesties deelde. Ik wil dan ook geen vijandige sfeer creëren”, verzekerde de Italiaan, die Verstappen duidelijk te vriend wil houden. “Dat past niet bij mij en zo willen we het ook niet zien. We blijven gewoon goed samenwerken.”

Domenicali merkte wel op dat Verstappen moet oppassen met het leveren van kritiek. “Hij is de beste coureur, een meervoudig wereldkampioen”, vervolgde hij. “Natuurlijk wordt zijn feedback gewaardeerd. Tegelijkertijd weet hij ook dat zijn stem gewicht in de schaal legt. Dat gewicht moet hij respecteren; er bestaat het gevaar dat mensen hem verkeerd interpreteren.” Verstappen ging tijdens het laatste raceweekend in Japan zelfs zo ver dat hij openlijk twijfelde aan zijn F1-toekomst. Daarbij is hij dit jaar steeds actiever in de GT3-klasse. Domenicali waarschuwde dat de viervoudig wereldkampioen mogelijk spijt krijgt als hij de Formule 1 definitief verruilt voor een andere raceklasse. “In Italië zeggen we dat het gras aan de overkant altijd groener is, maar soms, als je daar eenmaal bent, denk je: ‘O jee, dat klopt niet.’”

Mening van coureurs

“Ik heb veel respect voor wat we samen hebben bereikt”, vervolgde Domenicali. “Daarom luister ik ook aandachtig en sta ik open voor alle suggesties die worden gedaan. Ik weiger te censureren, zoals sommigen wellicht wel doen.” Toch zijn er meerdere coureurs die vinden dat het rijdersveld geen stem heeft bij het nemen van reglementaire beslissingen. “De coureurs hebben niets te vertellen”, verzuchtte Lewis Hamilton in Suzuka. Domenicali is het daar niet mee eens. “Mijn gesprekken met hen zijn absoluut open en ze weten dat ik hun mening waardeer; ik wil dat ze erbij betrokken worden.”

“Maar natuurlijk moet je soms ook een bepaalde strategie volgen”, voegde hij eraan toe. “Als je met de coureurs aan de top praat, zijn ze altijd heel blij omdat ze winnen. De anderen kunnen gefrustreerd zijn, ook omdat ze een andere manier van racen prefereren, en dat respecteer ik enorm.” Domenicali heeft de coureurs anderzijds duidelijk gemaakt dat ze de sport moeten blijven respecteren. “Ik heb gezegd: ‘Wees respectvol voor de sport die ons allemaal de kans heeft geboden om te groeien, veel geld te verdienen en een bekendheid op te bouwen die je in andere sporten – hoe leuk die misschien ook zijn – nooit had kunnen bereiken.’ Volgens mij hebben ze dat allemaal goed begrepen.”

