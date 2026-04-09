Red Bull Racing heeft officieel bevestigd dat Gianpiero Lambiase, race-engineer van Max Verstappen, het team aan het einde van 2027 zal verlaten. Op nagenoeg hetzelfde moment maakte McLaren vervolgens bekend dat Lambiase vanaf 2028 in dienst treedt bij dat team.

Lambiase wordt volgens McLaren de Chief Racing Officer, waarbij hij zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Volgens de renstal wordt Lambiase dus niet de vervanger van de Italiaan, maar een soort van rechterhand. Dat zal gebeuren in 2028.

Red Bull Racing maakte namelijk bekend dat Lambiase in elk geval tot eind 2027 in dienst blijft van de renstal. De formatie bevestigt echter wel dat hij daarna vertrekt. Over een overgang naar McLaren wordt met geen woord gerept in de verklaring van Red Bull.

“Tot zijn geplande vertrek blijft ‘GP’ zijn rollen als Head of Racing en als race-engineer van Max Verstappen vervullen. Het team en hij zijn volledig gecommitteerd om meer succes toe te voegen aan onze sterke staat van dienst”, aldus Red Bull.

De samenwerking tussen Lambiase en Verstappen begon bij de promotie van de Nederlander naar Red Bull in 2016. Samen wonnen ze meerdere wereldtitels en domineerden ze de Formule 1 met hun kenmerkende, soms pittige communicatie over de boordradio. Lambiase werd in de loop der jaren niet alleen race-engineer, maar ook Head of Racing binnen het team.

