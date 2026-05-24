Isack Hadjar baalt ervan dat hij tijdens de kwalificatie voor de GP Canada uiteindelijk niet verder kwam dan een zevende startplaats. De teamgenoot van Max Verstappen moest toezien hoe de Nederlander met een minimale voorsprong van nog geen drie honderdsten hem net te snel af was. ‘Ik ben erg teleurgesteld, want ik heb het in Q1 en Q2 heel goed gedaan, en toen lukte het me niet in Q3’, legde Hadjar uit.

Hadjar baalt voor de camera’s van Canal+ na de sessie op de zaterdag. “Ik reed een waardeloze ronde,” vertelde de Frans-Algerijnse coureur. “Daardoor ben ik erg teleurgesteld, want ik heb het in Q1 en Q2 heel goed gedaan, en toen lukte het me niet in Q3. Ik baal er een beetje van, want we hadden echt een goede auto en het was een mooie kans. En nu ben ik zevende geworden. Het team heeft geweldig werk geleverd, we hebben ontdekt wat er mis was. Dat is goed, maar dan moet je alles op een rijtje krijgen, en dat is mij niet gelukt.”

De Red Bull-coureur kwam uiteindelijk 0,357 seconden tekort voor de pole position. Eerder was de Fransman nog niet zo dicht bij de eerste startpositie. “Daarom ben ik ontevreden,” klaagde hij. “We hebben goed werk geleverd. We weten dat we op dit soort circuits behoorlijk goed zijn, en in Monaco zou het ook wel moeten lukken, maar we hebben grote problemen die we moeten oplossen.”

Tevredenheid overheerst toch

Toch overheerst ook de tevredenheid bij Hadjar, zo vertelde hij later tegen de aanwezige media in Montreal. “Miami is voor mij verleden tijd, en nu is het weer terug naar de normale gang van zaken”, kondigde hij aan. Hadjar kon de race in Florida niet afmaken nadat hij door een eigen fout tegen muur kwam. “Ik ben tevreden met de auto, tevreden met de afstelwijzigingen die we tussen de vrijdag en de kwalificatie hebben doorgevoerd. We zijn een stuk dichter bij de pole position gekomen, dus we doen het goed.”

