Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert wederom op de aanhoudende geruchten over de Formule 1-toekomst van Max Verstappen. De Fransman geeft echter aan dat ‘we niet elke week vragen aan Max of hij blijft’. Daarnaast streven Red Bull en Verstappen naar een gezamenlijk doel: ‘Terugkeren naar een competitiever pakket, en hij speelt daarin een centrale rol.’

Het is een vraag die al inmiddels al een tijdje in de paddock wordt gesteld: blijft Max Verstappen wel of niet bij Red Bull tot en met het einde van zijn contract? De Nederlander staat nog tot en met 2028 gecontracteerd bij de Oostenrijkers. Eerder dit seizoen zaaide hij echter meermaals twijfel over zijn toekomst in de Formule 1. In Canada gaf Verstappen echter uitsluitsel: ‘Ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf’. Hoewel hij na de kwalificatie eraan toevoegde dat hij dan wel hoopt dat de FIA de aanpassing aan het motorreglement in 2027 doorvoert: ‘Als de aanpassing niet doorgaat, wordt het wel een lang jaar’.

Ook teambaas Laurent Mekies werd gevraagd in de persconferentie voor de teambazen naar alle verhalen rond de toekomst van zijn stercoureur. De vraag werd aan de Fransman gesteld te midden van de geruchten dat Verstappens vaste race-engineer Gianpiero Lambiase uiteindelijk de teambaas van McLaren wordt. Mekies benadrukt hoe Verstappen Red Bull ‘door een vrij lastige start van het seizoen heen helpt’. Hij maakt zich ook geen zorgen.

Centrale rol voor Verstappen

“Luister, nee, ik maak me geen zorgen over of Max GP (Lambiase, red.) achterna gaat naar McLaren”, verklaarde Mekies. “We maken hier altijd grapjes over. We gaan Max niet elke week vragen of hij blijft. Hij vertelt ons dat hij gelukkig is bij Red Bull. Hij is betrokken bij elke strategische beslissing die we nemen, en staat centraal in het project. Max zet zich samen met ons in en we willen allebei hetzelfde: terugkeren naar een competitiever pakket. En hij speelt daarin een centrale rol.”

