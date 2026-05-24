Toto Wolff heeft uitgebreid gereageerd op het gevecht tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli tijdens de sprintrace in Canada. De Oostenrijker zegt wel te begrijpen waarom beide Mercedes-coureurs zo fel tegen elkaar vochten, maar heeft naderhand wel afspraken met ze gemaakt over de verdere manier van racen tussen de twee. Vervolgens trekt Wolff de vergelijking met Max Verstappen: ‘Zou Max daar ruimte hebben gelaten? Nee’.

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zorgden op de zaterdag in Montreal voor het meeste spektakel, toen de twee tijdens de sprintrace de strijd aangingen om de overwinning. De jonge Italiaanse coureur kwam daarbij een paar keer buiten de baan terecht, en zei naderhand dat zijn teamgenoot hem van de baan duwde. Het gevecht deed denken aan de dagen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes, toen de zogenoemde Silver War uitbrak in de strijd om de titel.

Teambaas Toto Wolff riep de twee coureurs na de Canadese sprint dan ook even bij elkaar. “Het was heel eenvoudig”, steekt de Oostenrijker van wal tegenover Sky Sports. “We hebben ze bij elkaar geroepen en gevraagd: ‘Hoe willen we vanaf nu racen? Racen we tegen de andere auto alsof het een willekeurige derde auto is – waar ik prima in mee kan gaan – en laat je geen ruimte? Of wil je wel ruimte laten?'”

Wolff zegt wel te begrijpen waarom zijn coureurs zo hard de strijd met elkaar aangingen. “In principe race je natuurlijk om te winnen”, vervolgt hij. “We hebben afgesproken dat we op hen vertrouwen. Ze weten hoe ze moeten pushen, maar verwacht in ieder geval dat geen van beiden de ander ruimte laat, want daarvoor is het simpelweg te belangrijk.”

‘Max zou daar ook geen ruimte hebben gelaten’

De Oostenrijkse teambaas trekt zelfs nog even de vergelijking met Max Verstappen. “Het gevecht tussen George en Kimi begon al eerder dan bij bocht 1. Volgens mij begon het al op het rechte stuk, bij het aanremmen voor de laatste chicane, waar George niet veel ruimte liet”, aldus Wolff, die zich vervolgens afvraagt: “Zou Max daar ruimte hebben gelaten? Nee. Zou Max de deur hebben opengezet of genoeg ruimte hebben gelaten in bocht 1? Dat zou hij niet doen. Dus: hoe willen we dit aanpakken tussen teamgenoten? En ik denk dat het belangrijk is dat zíj beslissen hoe ze tegen elkaar willen racen, en dat ze vervolgens dealen met de uitkomst.”

