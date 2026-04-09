Een toekomstige overstap van Gianpiero Lambiase is het zoveelste bewijs dat McLaren doelbewust de vijver van Red Bull Racing leeg aan het vissen is. Een slimme tactiek, want je maakt je eigen renstal sterker en die van de rivaal zwakker. De beroemde race-engineer van Max Verstappen is niet de eerste grote vangst van McLaren.

Het is een tactiek die je ook in het voetbal wel eens ziet: een club neemt de beste spelers van de rivaal over en brengt de meest geduchte concurrent daarmee steeds weer een nieuwe slag toe. Bayern München doet het bijvoorbeeld al jaren in de Bundesliga.

Anders dan in het voetbal geldt in de Formule 1 vaak een ‘gardening leave’, een periode waarin geen werkzaamheden voor het nieuwe team mogen worden verricht. McLaren kan dus niet meteen profiteren van elke topper die ze wegkaapt bij een rivaal. Maar ook als je er niet meteen zelf beter van wordt, heeft in elk geval de concurrent er alvast last van.

Grote vis

Succes kent vele vaders, ook bij Red Bull Racing. Max Verstappen geldt logischerwijs als drijvende kracht achter zijn eigen vier wereldtitels, maar binnen het team speelden vele anderen daar ook een voorname rol in. Twee van hen werden al eerder binnengehengeld door McLaren, Lambiase wordt dan de derde grote vis die in Woking belandt.

Rob Marshall was de eerste. Hij gold binnen Red Bull als een technisch meesterbrein en McLaren strikte hem in 2024. Hij is Chief Designer geworden, hoofdontwerper dus. Van steunpilaar in Milton Keynes bracht hij een winnaars-DNA naar Woking. Het is geen toeval dat de constructeurstitels van McLaren in 2024 en 2025 volgden op zijn komst, met het kampioenschap van Lando Norris bij de coureurs als kers op de taart.

Na Marshall volgde de komst van Will Courtenay. Hij werd bij McLaren Sporting Director, een promotie voor de Red Bull-strateeg. Courtenay is sinds begin dit jaar officieel in dienst van McLaren en geldt als een welkome aanvulling voor de niet altijd tactisch even goed presterende formatie van Zack Brown en consorten.

Zo haalde McLaren in het recente verleden dus al eens twee angels uit het succes van Red Bull Racing. En met Lambiase komt daar in de nabije toekomst een derde bij. Geen toeval. Wel een tactiek. En een slimme ook.

