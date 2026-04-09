Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen, gaat Red Bull Racing verlaten. De Brit, tevens Head of Racing, heeft nog een doorlopend contract bij de Oostenrijkse renstal, tot en met 2027, maar hij zal daarna aan de slag gaan bij concurrent McLaren.

Lambiase werd de afgelopen periode al gelinkt aan meerdere topteams, waaronder ook Aston Martin en Williams. De Limburger meldt dat McLaren, het team van regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri, de strijd om Lambiase heeft gewonnen. Meerdere bronnen in de paddock hebben het nieuws inmiddels officieus bevestigd. Bij McLaren zal hij er financieel aanzienlijk op vooruit gaan. Red Bull Racing onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Uittocht Red Bull

Lambiase is het zoveelste kopstuk dat Red Bull in relatief korte tijd verlaat. De afgelopen twee jaar verkozen onder andere ontwerper Adrian Newey, sportdirecteur Jonathan Wheatley, aero-designer Rob Marshall en hoofdstrateeg Will Courtenay een avontuur elders. Bovendien werd teambaas Christian Horner op straat gezet en hield adviseur Helmut Marko het voor gezien.

Max Verstappen werkte sinds zijn overstap van Toro Rosso naar Red Bull in 2016 intensief met Gianpiero Lambiase samen. De laatste vertelde eerder nog dat hij na Verstappen nooit meer met een andere coureur zou willen werken.

