Laurent Mekies ziet hoe het moreel bij Red Bull niet lijdt onder de recente tegenvallende resultaten van het team. De Oostenrijkers staan momenteel met zestien WK-punten op gelijke hoogte met Alpine in het constructeurskampioenschap; een groot contrast met de titelstrijd die Max Verstappen aan het einde van 2025 nog met de McLaren-coureurs voerde. Volgens Mekies is er een ‘brandend verlangen’ in Milton Keynes om weer aan de top terug te keren.

Slechts zestien WK-punten na drie Grands Prix. Dat is in 2026 tot nu toe het resultaat voor het team van Red Bull. De Oostenrijkers beleven zo hun slechtste seizoensstart in ruim tien jaar. Max Verstappen staat op dit moment negende in het coureurskampioenschap, en zaaide tijdens de GP Japan openlijk twijfel over zijn Formule 1-toekomst. Toch is volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies het moreel nog hoog.

‘Aanvalsmodus’

“We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit geen overgangsjaar wordt, ondanks de omvang van de uitdaging. Ondanks de uitdaging ook van de nieuwe krachtbron,” zegt de Fransman in de Beyond the Grid-podcast. Red Bull staat dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron op de grid, naast het compleet nieuwe chassis dat het team moest ontwerpen voor de nieuwe F1-reglementen. “We willen ervoor zorgen dat we niet in een overgangsjaar zitten. Nee. We zitten helemaal niet in die modus. We zitten in de volledige aanvalsmodus.”

Eerder onthulde Mekies al dat Red Bull in 2025 er bewust voor koos om de toenmalige uitdager, de RB21, door te ontwikkelen voor Verstappens titelstrijd met de McLaren-coureurs. Volgens de Franse teambaas betaalt zijn team daarvoor nu de prijs. “We zijn niet blij met het uitgangspunt. Er brandt echter een vurig verlangen om zo snel mogelijk terug te keren naar een meer competitieve auto, naar een betere positie”, geeft Mekies de moed echter niet op. “Dat is wat je vandaag de dag ook in Milton Keynes voelt: die brandende drang om voldoende inzicht in de auto te krijgen, zodat we de ontwikkeling van de concurrentie kunnen overtreffen en weer terug kunnen komen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.