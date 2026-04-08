Red Bull heeft in de afgelopen drie Grands Prix slechts zestien WK-punten gescoord en staat daarmee op een teleurstellende zesde plaats in het klassement. Het team bleek de voorbije weken niet competitief genoeg om zich te meten met Mercedes, Ferrari en McLaren. Bovendien kampte zowel Max Verstappen als Isack Hadjar met betrouwbaarheidsproblemen. De slechtste seizoensstart in ruim tien jaar is daarmee een feit.

De laatste keer dat Red Bull zo’n moeizame start kende, was in 2015. Toen stond de teller in Milton Keynes na drie ronden op dertien WK-punten. Na het vertrek van Sebastian Vettel – die na zijn vier wereldtitels met Red Bull de langverwachte overstap naar Ferrari maakte – werd de Duitser vervangen door Daniil Kvyat. De Rus had op dat moment één seizoen achter de rug bij zusterteam Toro Rosso, het huidige Racing Bulls.

Puntencrisis

Zijn debuutrace in Melbourne leverde echter niet het gewenste resultaat op, integendeel. Door een probleem met de versnellingsbak moest Kvyat al vóór de start afhaken. Teamgenoot Daniel Ricciardo eindigde als zesde voor eigen publiek. Dat zou de hoogste klassering blijven voor Red Bull in de eerste drie Grands Prix. In de daaropvolgende race in Maleisië eindigden Ricciardo en Kvyat respectievelijk als tiende en negende, goed voor slechts een handjevol punten.

De derde race in China betekende opnieuw een uitvalbeurt voor Daniil Kvyat, die uitviel met motorpech. In de zestiende ronde vatte zijn motorblok vlam en moest hij terugkeren naar de pitstraat; de Rus had zicht op een tweede puntenfinish, maar haalde de eindstreep niet. Ricciardo kwam uiteindelijk als negende over de meet. Een snelle rekensom leert dat Red Bull na drie Grands Prix dertien WK-punten had verzameld. Daarmee stond het team op de vijfde plaats in het klassement, slechts één punt boven Toro Rosso. Naarmate het seizoen vorderde, wist Red Bull zich te herstellen en werden meerdere podiumplaatsen behaald. Een overwinning bleef echter uit. Het team sloot het seizoen af op de vierde plaats, ruim achter Williams, Ferrari en Mercedes.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.