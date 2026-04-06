Daniel Ricciardo blikt terug op een van de meest bepalende momenten van zijn F1-carrière: zijn afscheid van Red Bull na 2018. De goedlachse Australiër vormde een ijzersterk duo met Max Verstappen, maar besloot na drie jaar de overstap te maken naar het toenmalige Renault. In een nieuw interview ontkent Ricciardo dat hij bang was voor de confrontatie met Verstappen, maar geeft hij wel toe dat hij mogelijk ‘verpletterd’ zou zijn door de steeds sneller wordende Nederlander.

Ricciardo, die via het opleidingstraject van Red Bull naar de Formule 1 was gekomen, maakte in 2019 de overstap naar Renault. Twee jaar later verhuisde hij naar McLaren, waar hij na 2022 werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. In 2023 kreeg hij een nieuwe kans bij AlphaTauri, het huidige Racing Bulls, alvorens hij eind 2024 definitief afscheid moest nemen van de sport. Ook bij het zusterteam van Red Bull presteerde Ricciardo ondermaats, zo moest de teamleiding concluderen.

In een interview met The Athletic blikt Ricciardo terug op zijn carrièrepad en zijn keuze om Red Bull in 2018 te verlaten. Hij vertelt dat hij nooit spijt heeft gehad van die beslissing: mogelijk was zijn F1-loopbaan al veel eerder ten einde gekomen als hij ‘verpletterd’ was door een volwassen Max Verstappen. Gevraagd wat hij zou veranderen als hij de tijd kon terugdraaien, reageerde hij: “De meest voor de hand liggende ‘wat als’ is: ‘Wat als je na 2018 bij Red Bull was gebleven?’ Maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen”, mijmerde hij. “Ik weet niet of dat de juiste beslissing was.”

‘Max is gewoon Max’

“Er speelde zeker emotie mee”, gaf Ricciardo toe. “Tegelijkertijd waren er genoeg redenen waarom ik dacht dat het niet zou werken bij Red Bull. Wellicht had Max (Verstappen, red.) me in de jaren daarna verpletterd en had ik veel eerder moeten stoppen. Ik weet het niet. Destijds was ik in ieder geval competitief en konden Max en ik elkaar uitdagen. Het is lastig te zeggen. Ik weet bijna zeker dat ik wel meer races had kunnen winnen”, voegde hij eraan toe. “Maar uiteindelijk is Max gewoon Max”, doelde hij op het hoge kaliber van de Nederlander.

LEES OOK: Ricciardo ‘dankbaar’ voor ontslag Red Bull: ‘Wist wel dat het voorbij was’

“Destijds riepen veel mensen dat ik de confrontatie uit de weg ging”, herinnerde Ricciardo zich. “Maar eerlijk gezegd was ik meer bezig met de teamdynamiek. Ik wil absoluut niet ontkennen dat het extreem lastig was geweest om Max te verslaan. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zou zijn afgelopen. Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze, maar het blijft wel een interessant gegeven.”

Lees hier alles over GP Miami

