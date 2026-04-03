Daniel Ricciardo heeft inmiddels vrede met het bewogen einde van zijn F1-loopbaan. De Australiër kwam in een lange carrière via Red Bull, Renault en McLaren uiteindelijk bij Racing Bulls terecht, alvorens hij eind 2024 prompt werd ontslagen. Inmiddels erkent hij dat het moment van afscheid onvermijdelijk was. Daarbij is hij dankbaar dat Red Bull uiteindelijk de knoop voor hem doorhakte. Zelf een einde maken aan zijn F1-carrière zou een stuk lastiger zijn geweest, zo geeft hij toe.

Ricciardo, die inmiddels al ruim een jaar van zijn pensioen geniet, was onlangs te gast in de podcast van Ford-CEO Jim Farley. De achtvoudig racewinnaar is via zijn hechte banden met Red Bull aangesteld als ambassadeur voor Ford. “Uiteindelijk werd ik ontslagen”, herinnert Ricciardo zich zijn laatste raceweekend in Singapore in 2024. Daarna werd hij vervangen door Liam Lawson. “Dat was de realiteit op dat moment. In twee jaar tijd was dat mijn tweede ontslag, en dat heeft me veel energie gekost”, erkende de Australiër. Eerder werd zijn contract bij McLaren ontbonden.

Na zijn vertrek bij Red Bull verbond Ricciardo zich in 2019 aan Renault, om in 2021 de overstap te maken naar McLaren. Bij beide teams kampte hij met de nodige problemen; de prestaties vielen dikwijls tegen en het vertrouwen in de Australiër, die eerder furore maakte bij Red Bull, kwam onder druk te staan. Na een laatste, wisselvallige stint bij Racing Bulls gaf Ricciardo toe dat hij toe was aan zijn pensioen, al kon hij dat op dat moment nog niet inzien. “Ik had er mijn ziel en zaligheid in gestoken”, blikte hij terug. “Ik was echt gesloopt. Achteraf gezien ben ik dankbaar dat Red Bull de beslissing voor me heeft genomen. Ik denk dat het moeilijk voor me zou zijn geweest om te zeggen: ‘Ik stop ermee.'”

‘Was het kwijt’

“Ergens wist ik ook wel dat het voorbij was”, gaf hij eerlijk toe. “Ik presteerde niet meer op mijn oude niveau. Om welke reden dan ook: ik was iets kwijtgeraakt, en het is oké om dat toe te geven.” De Australiër schetst hoe lastig het is om zelf de stekker eruit te trekken, zeker wanneer de buitenwereld blijft geloven in een comeback. “Er zijn mensen die van je houden en je nog steeds vertellen dat je geweldig bent en het kunt”, zei hij. “Maar hoe graag je het ook wil, je moet ook eerlijk tegen jezelf zijn en de deur durven sluiten.”

Na Singapore ging Ricciardo, al dan niet gedwongen, met pensioen en kreeg hij de ruimte om zijn carrière te overdenken. “Als ik het einde van het seizoen wel had gehaald, denk ik dat ik nog steeds met veel van deze gedachten had geworsteld”, zei hij. “Ik wist dat het steeds moeilijker voor me werd en dat ik echt alles uit mezelf moest halen om een resultaat te behalen waar ik trots op kon zijn. In mijn eerste jaar buiten de Formule 1 heb ik mezelf de tijd gegund om alles op een rij te zetten. Inmiddels heb ik er vrede mee hoe het is verlopen.”

