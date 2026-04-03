David Coulthard heeft George Russell gewaarschuwd dat de titelstrijd binnen Mercedes snel kan verharden, nu teamgenoot Kimi Antonelli het momentum volledig in handen heeft. Na een overwinning in de seizoensopener in Australië zag Russell zijn jonge teamgenoot de daaropvolgende twee races winnen, waardoor Antonelli de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen. Het is nu aan Russell om zijn teamgenoot het vuur aan de schenen te leggen, aldus Coulthard.

“Als ik George Russell was, zou ik Antonelli nu de oorlog verklaren”, verkondigde Coulthard in de Up to Speed-podcast. “Niet langer de aardige jongen spelen. We zeiden het al na Kimi’s eerste overwinning.” Dankzij twee opeenvolgende zeges in Shanghai en Suzuka is Antonelli de jongste WK-leider in de geschiedenis van de sport. Russell kampte tijdens beide races met problemen, maar moet zich desondanks achter de jonge Italiaan scharen. Het verschil tussen beiden bedraagt bij het ingaan van de voorjaarsstop negen punten.

Houdt Antonelli dit vol?

“Ik zag een heel goed interview met Toto (Wolff, red.) en George, waarin ze de race live bespraken”, vervolgde Coulthard. “Ik vond het geweldig dat Mercedes dat op hun sociale media deelde. Het geeft ons inzicht in het feit dat Toto er op een bepaald moment is om George te helpen. Maar aan de andere kant van de garage steekt hij de loftrompet over Antonelli: ‘Het is je gelukt, ik heb altijd in je geloofd’, zegt hij dan.”

Gezien de sterke start van Mercedes en de huidige voorsprong op de rest van het veld lijkt het erop dat Russell en Antonelli in 2026 een onderlinge titelstrijd moeten uitvechten. Vooralsnog heeft Antonelli de eerste slag gewonnen, met overwinningen in twee van de eerste drie races in aanloop naar de voorjaarsstop. Toch plaatst Coulthard ook een kanttekening bij de indrukwekkende opmars van de jonge Italiaan. “De vraag is of Antonelli dit een heel seizoen kan volhouden”, zei hij. “Dat kan heel vermoeiend zijn. Dat zagen we vorig jaar bij Oscar Piastri; hij kwam in Baku aan voor een race die hij móést winnen, maar maakte een reeks fouten. Daardoor kon Lando Norris, met zijn grotere ervaring, het verschil maken.”

