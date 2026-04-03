Damon Hill kreeg deze week een veeg uit de pan van de schoonmoeder van Max Verstappen. De Engelse oud-kampioen – sowieso een bekende criticus van de Nederlander – had Verstappen opnieuw berispt. Hill keurde de aanhoudende klaagzang van de Red Bull-coureur over de nieuwe F1-reglementen stevig af. “Je kunt niet altijd je zin krijgen”, reageerde hij. Sylvia Tamsma, de moeder van Verstappens vriendin Kelly Piquet, sprong daarop in de bres voor haar schoonzoon.

Tijdens het raceweekend in Japan liet Verstappen opnieuw zijn onvrede blijken over de huidige F1-reglementen. Na afloop verklaarde hij bovendien dat hij serieus overweegt zijn racepak aan de wilgen te hangen als de sport geen aanpassingen doorvoert. In een podcast voor de BBC reageerde Damon Hill: “Je zou kunnen denken dat hij deze uitspraken gebruikt om druk uit te oefenen en reglementswijzigingen te forceren, maar ik denk eigenlijk dat dat geen zin heeft; dan gaan mensen alleen maar roepen: ‘Stop ermee en neem wat tijd om erover na te denken.'”

LEES OOK: Martin Brundle fileert FIA om crash Bearman: ‘Veiligheid is vierde prioriteit’

“Je krijgt simpelweg niet altijd je zin”, concludeerde Hill. “Max hoeft dit natuurlijk niet te doen”, voegde hij eraan toe. “Hij heeft al bakken met geld verdiend, is een jonge vader en loopt al een tijd mee in de sport. Wellicht is de lol er gewoon vanaf en heeft hij een pauze nodig.”

Schoonmoeder reageert

De uitspraken van Hill bereikten ook Tamsma. De Nederlandse reageerde via sociale media op beelden van de podcastuitzending en maakte duidelijk dat de Engelsman zich niet alleen op haar schoonzoon moet richten. “Oh Damon, volgens mij hebben mensen een pauze nodig van jouw mening”, grapte ze scherp. “Blijkbaar ben je te oud om te begrijpen dat niet alleen Max, maar alle coureurs klagen. Het is nogal gemeen om Max eruit te pikken, vind je niet?”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.