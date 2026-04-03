Voormalig F1-coureur en analist Martin Brundle tikt de FIA op de vingers naar aanleiding van de crash van Oliver Bearman tijdens de GP van Japan. Waar het rijdersveld al langer waarschuwde voor de gevaren van het huidige energiebeheer en de bijbehorende snelheidsverschillen, bewees Bearman dat dit tot serieuze ongelukken kan leiden. Volgens Brundle is de veiligheid van de coureurs inmiddels ‘de vierde prioriteit’ van de FIA-officials.

Na de GP van Japan laaide de discussie over de veiligheid van de reglementen opnieuw op. Aanleiding was de harde crash van Oliver Bearman, die met een groot snelheidsverschil Franco Colapinto naderde, moest uitwijken naar het gras en uiteindelijk met een impact van 50G op de vangrail botste. De FIA bevestigde daarop dat het tijdens de voorjaarsstop in april gaat vergaderen over mogelijke aanpassingen aan het reglement.

‘De fans komen eerst’

In een uitzending van Sky Sports berispte Brundle de FIA en het feit dat het commentaar van de coureurs de afgelopen weken ogenschijnlijk niet serieus werd genomen. “Het is een groot probleem voor de FIA”, aldus de Engelsman. “De veiligheid van de coureurs is natuurlijk heilig, maar ik denk dat ze tegenwoordig pas de vierde prioriteit zijn. De fans komen eerst, omdat zij betalen om een race bij te wonen. Zij lopen geen enkel risico, maar worden wel als eerste beschermd.”

“Daarna komen de marshals en de baancommissarissen”, vervolgde Brundle streng. “Zij worden niet betaald, maar nemen wel risico’s door langs de baan te staan. Daarna komt het pitstopteam en pas daarna de coureurs. Natuurlijk zijn de auto’s ontzettend veilig”, gaf hij toe. “Ieders gezondheid en veiligheid staan voorop, dus zal de FIA nu een verandering moeten doorvoeren vóór Miami, ook omdat de coureurs hierop aandringen. Dat is duidelijk. Ik ben er vrij zeker van dat ze dit ook schriftelijk hebben vastgelegd via de GPDA (vakbond voor F1-coureurs, red.). Als er nu een auto het publiek in vliegt en er niets aan is gedaan – geen zorgvuldigheid is betracht – dan zal de FIA het zwaar te verduren krijgen. Dat gaat veel verder dan alleen naar de coureurs luisteren en wat kleine aanpassingen doorvoeren.”

