Ook Alex Albon heeft kritiek geuit op de huidige F1-reglementen. In navolging van onder anderen teamgenoot Carlos Sainz, Max Verstappen en Lewis Hamilton ziet ook hij ruimte voor verbeteringen. Na de GP van Japan sprak Albon van ‘ongemakkelijke’ verdedigingstactieken die hij anno 2026 moet hanteren. Hij onthulde bovendien dat dit onderwerp al tijdens de briefing voorafgaand aan de race ter sprake kwam.

Na de GP van Japan laaide de discussie over de nieuwe reglementen opnieuw op. Aanleiding was de schokkende crash van Oliver Bearman, die met een groot snelheidsverschil Franco Colapinto naderde, moest uitwijken naar het gras en uiteindelijk met een impact van 50G op de vangrail klapte. Het rijdersveld pleitte daarop voor aanpassingen en meer inspraak van de coureurs bij het vormgeven van de reglementen. Niet lang daarna bevestigde de FIA dat het tijdens de voorjaarsstop in april gaat vergaderen over eventuele wijzigingen.

‘Ongemakkelijk’

Hoewel Albon het incident tussen Bearman en Colapinto niet zelf had gezien, was hij duidelijk dat de huidige focus op energiebeheer het ‘ongemakkelijk’ maakt om je positie te verdedigen. “We hadden het er tijdens de briefing al over”, onthulde de Brits-Thaise coureur na afloop van de race. “Over de snelheid waarmee je de bochten nadert, het inhalen en verdedigen, dat soort dingen. Het voelt nu echt ongemakkelijk, want je wilt verdedigen, maar je maakt je soms zorgen over de auto achter je: heeft die wel voldoende controle?”

LEES OOK: Cynische Albon sneert naar worstelend Williams: ‘Zal wel aan mijn rijstijl liggen’

Albon kwam direct met mogelijke oplossingen, die crashes zoals die van Bearman wellicht kunnen voorkomen. “Misschien moeten we de Straight Line-modus wat stabieler maken, of minder krachtig, of iets in die richting. Meer zoals de reguliere DRS, die je makkelijker kunt controleren.” Zelf kampte Albon met de nodige technische problemen tijdens de Japanse GP. Hij eindigde als twintigste, op twee ronden van racewinnaar Kimi Antonelli. “We hebben geprobeerd de problemen uit de kwalificatie te begrijpen”, liet hij weten. “We blijven zoeken naar de oorzaak.” Williams gebruikte de race grotendeels als testsessie. “We konden wat pitstops oefenen en een beetje testen met de voorvleugel. Meer zat er vandaag niet in.” Albon hoopt dat de huidige voorjaarsstop uitkomst biedt. “Als we het binnen vijf weken niet kunnen oplossen, begin ik me wel zorgen te maken”, besloot hij.

