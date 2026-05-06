Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft kritisch gereageerd op een boordradio-bericht van Max Verstappen tijdens de GP van Miami. De Nederlander raakte door een spin in de eerste ronde verzeild in het middenveld en moest zich vervolgens een weg naar voren banen. Daarbij vocht hij meerdere duels uit, onder andere met Alex Albon. Verstappen kwam de Williams-coureur niet zomaar voorbij – en juist daar wrong voor Hill de schoen.

Terwijl Verstappen een verwoede poging deed om Albon te passeren, stoorde hij zich aan het rijgedrag van de Brits-Thaise coureur; zijn voormalig teamgenoot verdedigde fel. Via de boordradio deed de Nederlander zijn beklag: “Gast, hij duwde me gewoon tegen die paal. What the f*ck? Dat mag niet.” Damon Hill kon zich niet vinden in die reactie en plaatste een kritische kanttekening bij de woorden van Verstappen.

Hypocriet

“Hij (Verstappen, red.) klaagde erover dat Alex Albon zijn positie had heroverd en hem in de weg had gezet”, aldus de Brit tegenover BBC Radio 5 Live. “Ik moet zeggen: Max mag er eigenlijk niet over klagen dat anderen zoiets bij hem doen. Hij heeft dat zelf al vaak genoeg bij andere coureurs gedaan.” De oud-kampioen haalde de sprintrace van zaterdag nog eens aan. Daarin was Verstappen verwikkeld in een gevecht met Lewis Hamilton. Uiteindelijk wist de Red Bull-coureur zijn oude rivaal te passeren, en wel op een nette manier, aldus Hill.

“Je moet toegeven dat Verstappen daar een sterke inhaalpoging deed”, vervolgde hij. “Hij ging er echt aan de binnenkant langs, en het leek bijna alsof iedereen te langzaam reed. Ze zaten als het ware in een harmonica, en het leek alsof Hamilton zich terugtrok. Max ging simpelweg voor het gat. En zoals hij dat zo goed kan, duikt hij er diep in en gebruikt hij de hele baan.”

