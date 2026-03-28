Na de kwalificatie voor de GP van Japan baarde Alex Albon opzien met een cynische tirade over zijn vroege exit in Q1. De Williams-coureur strandde op de zeventiende plaats. Over de boordradio klonk veel frustratie over het gebrek aan competitiviteit van het team. Albon spreekt van serieuze gebreken in de FW48, maar vooralsnog staan de ingenieurs voor een raadsel. Aan zijn rijstijl ligt het in ieder geval niet, zo maakte Albon sarcastisch duidelijk.

Terwijl Albon de aftocht blies in Q1, vroeg hij zijn ingenieur in welke sectoren hij langzamer was dan teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard had zich wél bij de beste zestien geplaatst. “Dat kun je wel raden, denk ik”, klonk het veelzeggend. Albon reageerde cynisch: “Ik klaag al drie races achter elkaar dat er iets mis is, maar ja, het zal vast aan mijn rijstijl liggen.” Op sarcastische wijze probeerde hij het team zo aan te sporen het probleem elders te zoeken.

Problemen achterhalen

Eenmaal afgekoeld nuanceerde Albon zijn uitspraken enigszins, al bleef hij duidelijk zoeken naar antwoorden. “Over het algemeen werken we gewoon aan een aantal problemen”, legde hij uit tegenover de pers. “De auto voelt goed aan, de balans is in orde… Ik denk dat we snel zijn in de bochten, maar op andere vlakken tekortschieten. We zullen het wel oplossen. Voor nu is het zaak dat we blijven pushen om de oorzaak van deze problemen te achterhalen.”

LEES OOK: Tijdschema GP Japan | Zo laat begint de race

Ook benadrukte hij dat er binnen het team geen sprake is van wantrouwen. “Nee, het is niet zo dat ze me niet geloven wanneer ik zeg dat er iets mis is met de auto. Het team werkt hard om erachter te komen wat er aan de hand is; we hebben het alleen nog niet gevonden.” Volgens Albon speelt ook het huidige reglement een rol in zijn frustratie, waarbij energiebeheer een grote invloed heeft op de rondetijden. “Je kunt in elke bocht sneller zijn dan de concurrentie, maar uiteindelijk toch een langzamere tijd klokken”, lichtte hij toe. “Zo was ik aanvankelijk best tevreden over mijn ronde. Maar het is wat het is. Zo gaat het soms.”

Lees hier alles over de GP Japan

