LEGO, Disney en KitKat… de Formule 1 houdt wel van een samenwerking. Het team van Williams voegt daar nu een ander populair merk aan toe. De Britse renstal brengt namelijk in samenwerking met Marvel een stripboek uit waarin coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon samen met superhelden Iron Man, Black Widow en Captain America het opnemen tegen slechterik Doctor Doom.

Het stripboek met een hoofdrol voor de Williams-coureurs, en teambaas James Vowles, zal als speciale editie vanaf de GP Monaco in juni in de winkels liggen. Tijdens de GP Miami kunnen fans alvast het exemplaar vooruitbestellen in de Williams Fan Zone. Ook tijdens de races op Silverstone, Madrid, Singapore, Austin en Las Vegas kan het stripboek gekocht worden.

Superhelden Albon en Sainz

“Alex en Carlos zijn nu al helden voor onze miljoenen fans. Nu kunnen ze dat ook in gedrukte vorm bewijzen door samen met de Marvel-superhelden de racerij te redden van Doctor Doom”, vertelt Williams-topman Luke Timmins in het officiële persbericht. “We zijn er trots op dat we deze twee werelden voor het eerst samenbrengen. We hopen dat dit fans een nieuwe manier biedt om ons iconische Williams-team te ontdekken en er verliefd op te worden.”

