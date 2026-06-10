Carlos Sainz heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco nog eens hard uitgehaald naar enkele collega-coureurs. “Soms betaal je de prijs voor de fouten van anderen”, aldus de Spanjaard, die komende zondag op eigen bodem de kans op revanche krijgt tijdens de GP van Catalonië in Barcelona.

De Williams-rijder lag in de straten van Monte Carlo op koers voor WK-punten toen het meteen na de herstart van de race misging toen hij bij het uitkomen van de haarspeldbocht werd geraakt door Nico Hülkenberg. Slechts enkele seconden later sloeg het noodlot opnieuw toe. Terwijl Sainz probeerde snelheid op te bouwen, werd hij in Portier door Franco Colapinto in een spin getikt. Daarmee was het definitief einde verhaal.

De Williams-coureur had vooral moeite met de manier waarop sommige rivalen zich gedroegen op een circuit waar volgens hem juist geduld en discipline vereist zijn. Sainz wees specifiek naar de situatie in de Loews-haarspeldmocht, traditioneel de langzaamste bocht van het Formule 1-seizoen. “Na zoveel jaren in Monaco zou je denken dat iedereen weet wat er gebeurt in die bocht. Toch blijven sommige coureurs daar risico’s nemen die simpelweg nergens voor nodig zijn. Het is jammer, want we deden eigenlijk alles goed”, concludeerde Sainz. “Maar soms betaal je de prijs voor de fouten van anderen.”

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