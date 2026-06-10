Alexander Albon verschijnt tijdens de Grand Prix van Catalonië met een bijzondere helm aan de start. De Williams-coureur rijdt in Barcelona met een ontwerp dat is geïnspireerd op de iconische helm van Nigel Mansell. Daarmee viert Albon een bijzonder mijlpaal, want hij wordt de coureur met de meeste racestarts voor Williams in de Formule 1.

“Dat mijn naam nu naast die van Nigel Mansell, Damon Hill en Ralf Schumacher staat, is een privilege”, vertelt Albon.

Met Alexander Albon zijn start in Barcelona komt hij op 96 Grands Prix voor Williams. Daarmee laat hij Nigel Mansell achter zich, die jarenlang het record in handen had met 95 starts. De helm waarmee Albon gaat rijden, is gebaseerd op het ontwerp dat Mansell gebruikte tijdens het seizoen van 1992. Dat jaar werd hij ook wereldkampioen.

“Het is ongelooflijk om te bedenken dat ik vaker voor dit historische team heb geracet dan een van de echte grootheden uit de sport. Nigel Mansell was een inspiratiebron voor mij toen ik opgroeide. Deze prestatie gaat over veel meer dan alleen het aantal zelf”, vertelt Albon tegenover de officiële website van Formula 1.

Ook Mansell zelf reageert op het record van Albon. De wereldkampioen van 1992 noemt het een bijzondere mijlpijl en ziet hoe belangrijk de Thai voor Williams is geworden. “Ik ben zo blij dat Alex deze mijlpaal heeft bereikt. Hij heeft het verdient. De toewijding die hij de afgelopen vijf seizoenen aan Williams heeft getoond, zegt alles over hem als coureur en als persoon. Niet alleen Alex, maar het hele team gaat de goede kant op. Ik twijfel er niet aan dat hij nog vele races in de kleuren van Williams zal rijden”, geeft Mansell aan.

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Nigel Mansell en Alexander Albon met de speciale helm (Formula 1.com)

‘Plek in de geschiedenis’

Williams-teambaas James Vowles sluit zich daarbij aan. Volgens de Brit zijn dit records die alleen ontstaan door jarenlange samenwerking en wederzijds vertrouwen. “Dit soort records komen niet zo maar tot stand. Ik ben ontzettend trots op Alex en op alles wat hij met dit team heeft bereikt. Hij heeft zijn plek in de geschiedenis van Williams verdiend”, aldus Vowles.

Tijdens de Grand Prix van Hongarije bereikt Albon bovendien een nieuwe mijlpaal. Dan rijdt hij zijn honderdste race voor Williams. Minder dan dertig coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 bereiken die grens bij één team. “Elke Grand Prix-start van de afgelopen vijf seizoenen staat symbool voor het harde werk van het hele team. Door de ups en downs heen heeft elke race bijgedragen aan de reis die Williams heeft afgelegd. Dat mijn naam nu naast die van Nigel Mansell, Damon Hill en Ralf Schumacher staat, is een privilege”, besluit Albon.

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