De aankomende GP van Hongarije markeert een bijzondere mijlpaal voor Alex Albon. De Brits-Thaise coureur komt op de Hungaroring voor de honderdste keer in actie namens Williams. Albon maakte in 2022 zijn F1-rentree bij het team uit Grove, na een moeizame periode bij Toro Rosso en Red Bull. Sindsdien heeft hij een sleutelrol gespeeld in de wederopstanding van Williams. Met trots blikt hij terug op de afgelopen 99 Grands Prix.

“Honderd races rijden voor dit team betekent veel voor me”, aldus Albon in een officieel persbericht. “Het is een hele reis geweest sinds ik hier voor het eerst kwam en het is altijd mooi om terug te denken aan de herinneringen die we de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd. Ik ben trots op hoe ver we zijn gekomen.” Toen Albon zich in 2022 bij het team voegde, was Williams hekkensluiter in de Formule 1. Desondanks wist hij belangrijke WK-punten te scoren voor de Britse renstal.

‘Op naar de volgende honderd’

In de jaren daarna werkte Williams zich knap omhoog, niet alleen sportief, maar ook commercieel. De komst van Carlos Sainz in 2025 onderstreepte de groei, maar ook de ambities van het team. Bovendien eindigde Williams vorig jaar knap als vijfde in het constructeurskampioenschap, mede dankzij goede puntenfinishes van Albon en enkele podiums van zijn Spaanse teamgenoot. Dit seizoen heeft Williams weliswaar een stap terug moeten doen, maar de ambities voor de toekomst zijn onverminderd groot.

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“Er is nog zoveel meer dat ik wil bereiken met Williams en in de Formule 1″, bevestigde Albon. “Dit weekend draait het er, zoals altijd, om zo goed mogelijk te presteren en voor het best mogelijke resultaat te vechten. Op naar de volgende honderd”, besloot hij strijdvaardig.

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