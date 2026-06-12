Gisteravond begon het WK voetbal in Noord-Amerika. Ook in de F1-paddock houdt het eindtoernooi de gemoederen flink bezig. Meerdere coureurs werden tijdens de mediasessies gevraagd naar hun verwachtingen voor het WK, onder wie Max Verstappen. Sommigen kunnen niet wachten om voor de buis te kruipen of zelf een wedstrijd bij te wonen, anderen geven toe weinig verstand te hebben van voetbal. Maar welke teams zijn favoriet binnen het rijdersveld?

“Ik juich natuurlijk voor Nederland”, reageerde Max Verstappen desgevraagd. “Dat is mijn team en mijn land, dus natuurlijk wil je zien dat ze het heel goed doen.” Vriendin Kelly Piquet heeft door haar Braziliaanse achtergrond echter een andere favoriet. “Als er sprake is van rivaliteit moeten we nog zien welk shirt er thuis op de bank gedragen wordt”, lachte hij. “Dat van mij zal sowieso oranje zijn”, verzekerde hij.

‘WK zit vol verrassingen’

Een van de favorieten voor het WK is Spanje. Zowel Carlos Sainz als Fernando Alonso rekent op een sterk optreden van het nationale elftal. “Ik hoop dat Spanje wint, we hebben natuurlijk al het EK op zak”, liet de Madrileen weten. “Nu is het tijd om ook een WK te winnen, al weet ik niet genoeg van voetbal om verdere voorspellingen te doen.” Alonso, zelf een groot voetbalsupporter, is eveneens overtuigd van de kansen van de Spanjaarden. “Ik hoop dat we de finale halen”, reageerde de tweevoudig wereldkampioen. “We zijn Europees kampioen, we hebben een heel sterk team. Ik denk dat Frankrijk de grootste uitdager is, met een goed team en veel goede spelers. Maar goed, een WK zit altijd vol verrassingen.”

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WK-leider Kimi Antonelli ontweek in eerste instantie alle vragen over voetbal. “Vraag me daar alsjeblieft niet naar”, grapte hij. Italië heeft zich immers niet geplaatst voor het toernooi, tot groot verdriet van de Italiaanse fans. “Het is heel jammer dat ik niet voor Italië kan juichen”, gaf hij toe. “Er zijn natuurlijk veel sterke teams”, vervolgde hij. “Spanje, Duitsland, Engeland, Argentinië; ik ben al fan van Messi sinds hij voor Barcelona speelde.”

‘Vlieg heen en weer naar Amerika’

Franco Colapinto is vanzelfsprekend ook voor Argentinië. De ploeg is deze zomer titelverdediger in Noord-Amerika; vier jaar geleden won het onder leiding van Lionel Messi de wereldbeker. “Onder druk presteren we altijd beter”, aldus Colapinto. “Ik ga niet zeggen dat we gaan winnen, dat brengt ongeluk, maar hopelijk hebben we een geweldig WK. 2022 was een prachtig toernooi voor ons, en hopelijk wordt dit WK net zo mooi.” Er zijn echter meer Zuid-Amerikaanse landen die meedingen naar de winst. Zo gaat Sergio Pérez ‘er alles aan doen’ om Mexico te zien spelen. “Ik probeer mijn schema zo te plannen dat het lukt, want ik ben in Europa, dus ik moet dan alleen voor de wedstrijd heen en weer vliegen. Maar dat komt wel goed”, glimlachte hij.

Wie zich dat niet kan veroorloven, is Gabriel Bortoleto. “Ik ga het niet proberen”, reageerde de Audi-coureur. “Er gebeurt momenteel van alles, dus ik moet me volledig concentreren op het team en proberen bepaalde aspecten te verbeteren. Maar ik zal Brazilië zeker aanmoedigen en de meeste wedstrijden op tv of op mijn telefoon kijken. Het is alleen lastig om even naar de VS te vliegen om een wedstrijd te zien.”

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