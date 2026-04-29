Oscar Piastri doet een boekje open over de vriendschappen tussen coureurs. De Australiër legt uit hoe het voor hem persoonlijk moeilijk is om ‘echte vriendschap’ te sluiten met zijn medecoureurs, omdat ‘je 24 keer per jaar met hem de strijd aangaat op het circuit’. De McLaren-coureur staat daarnaast ook even stil bij zijn titelkansen de komende jaren: ‘Ik geloof er heilig in dat je het beste moet maken van wat je hebt’.

Oscar Piastri deed in 2025 voor het eerst mee in de titelstrijd. De Australiër kwam in Abu Dhabi net 13 WK-punten tekort op uiteindelijke kampioen en teamgenoot Lando Norris. Piastri houdt echter het vertrouwen dat ook hij de komende jaren zijn naam zal toevoegen aan het rijtje met wereldkampioenen. “Ik wil Formule 1-wereldkampioen worden, maar ik probeer het vanuit een heel realistisch perspectief te bekijken”, legt Piastri uit in de High Performance Racing-podcast.

“Het (winnen van een titel, red.) is een combinatie van factoren”, vervolgt hij. “Ik moet mijn werk goed doen. Maar in deze sport geldt, of je het nu leuk vindt of niet: als je niet de auto hebt om het te bereiken, kun je wel blijven geloven dat je F1-wereldkampioen wordt, maar dat helpt niets. Daar komt het voor mij ook op neer. Dat gevoel van realisme. Ik geloof er heilig in dat je het beste moet maken van wat je hebt.”

Vriendschappen tussen coureurs

Mocht Piastri inderdaad dan weer over een dominante bolide beschikken, dan moet hij ook wederom weer afrekenen met zijn McLaren-teamgenoot. Volgens de Australiër is het hierdoor ook lastig om ‘echte’ vriendschappen te sluiten in de paddock. “In de Formule 1 is er enorm respect tussen de coureurs. Maar respect hebben voor elkaar en vrienden zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Voor mij is het altijd moeilijk om echt bevriend te zijn met iemand met wie je 24 keer per jaar de baan op moet om in feite te bewijzen dat je beter bent dan hij, of tegen hem te strijden.”

Volgens de coureur is het daarom makkelijker om bevriend te zijn met coureurs uit andere raceklassen. “We kunnen ons goed in elkaar inleven omdat we allebei coureurs zijn, allebei hetzelfde werk doen in verschillende raceklassen, dus er is genoeg om over te praten”, legt Piastri uit. “Maar er is niet meer die ongemakkelijke situatie waarbij je zegt: ‘Oh, nou, ik wil hier echt met je over praten, maar als ik er met je over praat, krijg je dan ideeën over hoe je me de volgende keer kunt verslaan?’ en dat soort dingen. Het is dus best wel lastig.”

