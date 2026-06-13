Kimi Antonelli won de laatste vijf Grands Prix op rij. Een bijzondere statistiek voor de jonge coureur, die nog slechts één zege verwijderd is van een gedeeld record met de legendarische Michael Schumacher. Tijdens de aankomende GP van Catalonië in Barcelona zijn er echter meerdere teams die Antonelli mogelijk van zijn zesde overwinning op rij kunnen houden. Na de eerste trainingen op vrijdag vreest de jonge Italiaan vooral de concurrentie van McLaren.

Antonelli kwam pas tijdens de tweede vrije training in actie in Barcelona; tijdens VT1 had hij zijn auto afgestaan aan test- en reservecoureur Frederik Vesti. In VT2 noteerde de Italiaan de vijfde tijd, ruim een halve seconde langzamer dan teamgenoot George Russell en Lando Norris, die het snelst was op het Spaanse asfalt. “Over één ronde was het best lastig”, gaf de 19-jarige coureur na afloop toe. “Het werkvenster luistert heel nauw en de banden raken snel oververhit.” Meerdere teams worstelden vrijdag, mede door de hoge temperaturen, met overmatige bandenslijtage.

Moeizame kwalificatieruns

Dat maakte een sterk kwalificatierondje des te moeilijker, zo gaf Antonelli toe. “Je bent continu op zoek naar de juiste balans”, legde hij uit. “Met slechts één snelle ronde per set banden is dat altijd lastig. Ik denk dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is, maar ik heb vertrouwen richting de kwalificatie.” De kwalificatiesimulaties leverden misschien niet de gewenste resultaten op, maar Mercedes was wel tevreden over de longruns. “Die zagen er goed uit, dus dat is positief”, merkte Antonelli op. “Ik kijk uit naar morgen en naar de wijzigingen die we gaan doorvoeren.”

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Op het traditionele Circuit de Barcelona-Catalunya houdt hij wel rekening met extra concurrentie. Op atypische circuits als Montreal en Monaco wist Antonelli telkens het maximale uit zijn pakket te halen, maar dit weekend belooft de strijd een stuk spannender te worden. Vooral McLaren maakte vrijdag een sterke indruk op het Spaanse asfalt. “George (Russell, red.) zag er snel uit en McLaren oogde ook erg sterk”, aldus Antonelli. “Het wordt geen gemakkelijke opgave, maar we gaan vannacht alles analyseren en proberen tijdens de kwalificatie zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

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