Lando Norris prijkte vrijdag bovenaan de tijdlijsten tijdens de tweede vrije training voor de GP van Catalonië in Barcelona. De regerend wereldkampioen had zijn auto tijdens de eerste sessie afgestaan aan rookie Leonardo Fornaroli, maar kroop in VT2 zelf weer achter het stuur. In de MCL40 was hij nipt sneller dan George Russell. McLaren oogde sterk op het Spaanse asfalt; teamgenoot Oscar Piastri noteerde de derde tijd.

“Als het gaat om vertrouwd raken met de auto, ging het best goed”, reageerde de Brit tevreden. “Dit is geen eenvoudig circuit, al zijn er weinig banen die ik beter ken dan deze. Bovendien is het een totaal ander type circuit dan de afgelopen races in Monaco en Montreal.” Volgens Norris gedijt de McLaren een stuk beter op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vooralsnog bespeurt hij weinig problemen. “Je gebruikt de auto hier op een heel andere manier dan tijdens de afgelopen Grands Prix”, lichtte hij toe. “Het lijkt erop dat hij op dit moment simpelweg beter werkt. Dat is natuurlijk een goed teken. De vrijdag was verre van perfect”, voegde hij eraan toe, “maar voorlopig lijkt alles naar behoren te functioneren.”

‘Gaat de goede kant op’

Onder andere de weersomstandigheden speelden vrijdag een belangrijke rol. De hitte in Barcelona, gecombineerd met een verraderlijke wind, maakte het de coureurs niet gemakkelijk. “Het is erg warm”, gaf Norris toe. “Ik denk niet dat er iemand is die volledig tevreden uit de auto is gestapt. De wind en de omstandigheden maken het lastig, maar we hebben wel het gevoel dat we de juiste kant op gaan.” Een goed resultaat is meer dan welkom voor Norris. De wereldkampioen bleef in de afgelopen twee races zonder punten. In Montreal en Monaco gooiden respectievelijk versnellingsbakproblemen en een haperende batterij roet in het eten.

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Hoewel hij de vrijdag als snelste afsloot, wil Norris nog niet te veel conclusies trekken richting de kwalificatie. “Ik denk dat we staan waar we willen staan, tussen de auto’s waarmee we willen vechten”, besloot hij. “Maar het blijft lastig in te schatten hoe de krachtsverhoudingen er precies uitzien. Voor ons is het vooral belangrijk dat we vooruitgang boeken ten opzichte van de afgelopen weken.” De 26-jarige coureur gaf eerder al toe dat het ‘vrijwel onmogelijk‘ wordt om zijn wereldtitel te prolongeren. Zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli bedraagt inmiddels 98 punten.

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