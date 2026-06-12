Lando Norris verklaarde na afloop van de GP van Monaco dat hij nog steeds vertrouwen heeft in een nieuwe titelstrijd. Na twee uitvalbeurten in Montreal én het prinsdom is hij ver teruggezakt in de WK-stand, maar de Brit klampte zich vast aan de inhaalslag die Max Verstappen vorig jaar met Red Bull kon maken. In de aanloop naar de GP van Barcelona-Catalonië klinkt echter een ander geluid: Norris noemde het ‘vrijwel onmogelijk’ om zijn eerste titel nog te prolongeren.

Na zes Grands Prix staat Norris op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, met een achterstand van 98 punten op WK-leider Kimi Antonelli. Dat is ook niet zo vreemd: in China ging de regerend wereldkampioen niet van start en in Montreal en Monaco haalde zijn MCL40 de eindstreep niet. “Eerlijk gezegd denk ik dat ik er goed mee omga”, gaf hij toe tegenover de media in Spanje. “Natuurlijk doet het pijn, want ik besef dat we niet echt meedoen om de podiumplaatsen. Aan het begin van het seizoen was ik nog optimistisch, maar als er steeds dingen misgaan, kun je geen vertrouwen opbouwen of dingen uitproberen in de auto.”

“Dit alles maakt het verdedigen van de titel op dit moment vrijwel onmogelijk”, concludeerde Norris teleurgesteld. “Dat is niet alleen pijnlijk voor mij, maar ook voor het hele team. We willen onszelf allemaal de kans geven om weer beide titels te winnen, maar op dit moment is dat gewoon niet haalbaar. Het doet pijn, maar zo gaat het soms in de autosport”, verzuchtte hij.

Betrouwbaarheidsproblemen

Desalniettemin houdt hij vertrouwen dat McLaren de huidige problemen het hoofd kan bieden. “Ik geloof nog steeds dat we races kunnen winnen”, voegde de 26-jarige coureur eraan toe. “Miami had eigenlijk van ons moeten zijn – het feit dat we in ieder geval in één race de snelste waren en de overwinning verdienden, biedt veel hoop. Zeker als je kijkt hoe ver we er aan het begin van het jaar vanaf zaten. Uiteindelijk zijn het vooral de uitvalbeurten en betrouwbaarheidsproblemen die ons parten hebben gespeeld.”

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“Ik denk niet dat de titel onmogelijk is”, verduidelijkte Norris desgevraagd. “Het voelt op dit moment zo, maar ik blijf erin geloven dat het nog steeds kan. Wat ons vertrouwen geeft, is dat Miami en Canada twee prima weekenden waren qua snelheid. En ik denk dat we er allemaal naar streven om opnieuw op het podium te staan en races te winnen. Dat moet nog steeds mogelijk zijn.” Over de betrouwbaarheidsproblemen van McLaren zei hij: “Het team heeft een oplossing gevonden, maar veel van de problemen zijn heel verschillend. Het is een beetje alsof je, zodra je het ene probleem hebt opgelost, weer iets anders tegenkomt. Maar we blijven eraan werken.”

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