Lando Norris is tevreden met zijn vierde plaats voor de Grand Prix van Catalonië. De Brit benadrukt dat een verbetering van zijn tijd hem geen pole position opleverde, maar wel wellicht een derde plaats. “Het was denk ik drie duizendste dat ik te kort kwam voor de derde plaats, het is altijd drie duizendste”, vertelt Norris.

Lando Norris kijkt tevreden terug naar de kwalificatie in Barcelona. De McLaren-coureur ziet in dat de derde plaats het hoogst haalbare was en daardoor positief is met zijn vierde startpositie. “Ik was in de laatste bocht toen de rode vlag kwam en die ronde was beter dan mijn uiteindelijk ronde. Bij de tweede ronde moest ik een tijd rijden, waardoor ik geen fouten kon maken. Het was denk ik drie duizendste dat ik te kort kwam voor de derde plaats, het is altijd drie duizendste”, vertelt Norris na de kwalificatie in Barcelona.

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Over de rest van zijn kwalificatie zegt de Brit het volgende: “We moeten door blijven gaan en ik ben blij met waar we nu staan. We zijn nu op de plek waar we waren voor Monaco, dat is iets goeds. Het is duidelijk dat we nog moeite hebben op bepaalde punten. We zijn namelijk nog steeds drieënhalf honderdste te langzaam voor pole. Dat is een groot gat”, aldus Norris.

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