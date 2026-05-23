Max Verstappen reed tijdens de sprintrace in Canada vooral in niemandsland. De Nederlander eindigde op precies dezelfde plek als hij de verkorte racesessie was begonnen, de zevende plek, en was daardoor vooral aan het wachten tot de 23 ronden voorbij waren: ‘De auto voelde slecht’, vertelt Vestappen. ‘Net zoals gisteren eigenlijk’.

Terwijl vooraan het veld het gevecht tussen de twee Mercedessen de show stal, was de sprintrace voor Max Verstappen in Canada een stuk minder enerverend. De Nederlander startte de verkorte racesessie als zevende en eindigde op dezelfde plek.

“Ja, er gebeurde niet veel”, zegt de Nederlander dan ook eerlijk tegen Viaplay, wanneer hij de vraag krijgt of hij vooral aan het wachten was op het einde van de sprint. Ook met het gevoel dat hij had in de auto was Verstappen niet blij. “De auto voelde slecht. Net zoals gisteren eigenlijk. Hoe meer bandendegradatie je hebt, hoe moeilijker het ook wordt. Dus dat is niet geweldig.”

‘Deze problemen hebben we al jaren’

De viervoudig wereldkampioen weet ook niet of de problemen aan de RB22 voor de kwalificatiesessie later vandaag nog opgelost kunnen worden. “We hebben deze problemen al jaren”, zegt Verstappen zelfs. “Soms worden ze erger, en op dit moment is het echt heel erg. We zullen zien wat we eraan kunnen doen.”

