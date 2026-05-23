Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Kimi Antonelli in de slotfase van de sprintrace in Canada terecht gewezen over de boordradio. Dat gebeurde in duidelijke bewoordingen, nadat de jonge Italiaan daarvoor enkele malen zijn woede en frustratie had geventileerd. “Eén keer snap ik, twee keer kan ik ook nog wel hebben, maar na de derde en vierde keer was het voor mij genoeg”, zei Wolff, die Antonelli opdroeg ’te stoppen met jammeren’. “Dit bespreken we later, niet over de radio.”

De aanleiding voor de onvrede bij Antonelli was dat hij in bocht 1 bij een duel met zijn teamgenoot George Russell van de baan werd geduwd. “Om te beginnen vond ik het ook leuk om naar te kijken”, erkende Totot Wolff in een eerste reactie tegen F1 TV. “We willen racen en inhaalacties zien. Voor mij zijn dit soort momenten heel waardevol, omdat we er veel van kunnen leren. Ik zal de coureurs zeker zo apart nemen en vragen: hoe kijken jullie hiernaar? Hoe willen we hiermee omgaan in de toekomst? Racen we tegen elkaar alsof de ander een derde auto is? Of gaan we anders met elkaar om? Zou je je teamgenoot ruimte geven als het een andere auto was, als je voor het kampioenschap vecht of niet? Ik denk dat het ook aan hen is om regels voor de toekomst op te stellen.”

‘Coureurs hebben emoties’

En over de tirade van Antonelli over de boordradio en zijn reactie daarop zei Toto Wolff: “Coureurs hebben emoties. Natuurlijk ben je gefrustreerd als je van de baan wordt gedrukt of geen ruimte krijgt. Maar de media wil hier meteen een soort Star Wars-verhaal van maken, en dat wordt nu al de kop boven veel verhalen. Eén keer snap ik, twee keer kan ik ook nog wel hebben, maar na de derde en vierde keer was het voor mij genoeg.”

Toto Wolff: “Ik wil Kimi absoluut niet afremmen. Weet je, in Formule 1 leren we jonge coureurs vanaf de karts en juniorklassen dat ze egoïstisch moeten zijn. En dat zijn ze ook , dat moet. En dan ineens kom je in een Formule 1-team terecht en wordt er gezegd dat je een teamspeler moet zijn en Mercedes vertegenwoordigt. Dat karakter kun je echter niet zomaar uit een coureur halen en dat zou ik ook nooit willen. Dus egoïstisch? Zeker! Zal de relatie een beetje veranderen als ze voor het kampioenschap racen? Absoluut. Dat is te verwachten. Het is echt niet zo dat we samen knuffelen en ’s avonds karaoke gaan doen. Het is gewoon anders. Het is goed om nu die balans te vinden en vast te leggen.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.