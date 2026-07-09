Christian Horner heeft zich uitgesproken over de ommekeer die zijn oude team Red Bull maakte na zijn vertrek in 2025. De oud-teambaas werd na de GP Groot-Brittannië vervangen door Laurent Mekies. Vlak daarna maakte Max Verstappen een indrukwekkende comeback in het coureurskampioenschap. Volgens Horner had deze ommekeer echter niks te maken met de aanstelling van Mekies: “Als ik door een bus was aangereden, had het op dezelfde manier uitgepakt.”

Max Verstappen zorgde in na de zomerstop van 2025 voor de meeste indrukwekkende comeback in een titelstrijd van zijn carrière. Na de Grand Prix op Zandvoort stond de Nederlander nog 104 WK-punten achter op toenmalig kampioenschapsleider Oscar Piastri, maar hij wist dit gat terug te brengen tot twee op uiteindelijk kampioen Lando Norris tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.

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De comeback van de viervoudig wereldkampioen viel samen met de aanstelling van Laurent Mekies als de nieuwe Red Bull-teambaas. De Fransman volgde Christian Horner op, die vandaag precies een jaar geleden werd ontslagen. Toch denkt de oud-teambaas niet dat de ommekeer bij zijn oude team direct te maken had met de komst van Mekies.

“Het duurt meestal zo’n negen tot twaalf maanden voordat in de Formule 1 doorgevoerde veranderingen zichtbaar worden, dus wat betreft alles wat er vorig jaar is gebeurd: als ik door een bus was aangereden, en niet was vervangen, zou het zich op dezelfde manier hebben afgespeeld”, zo legt Horner uit aan The Times. “Ik kan alleen worden beoordeeld op wat ik heb gedaan. De tijd zal het leren, denk ik. Maar ik ben niet op zoek naar lofbetuigingen. Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt.”

Red Bull Powertrains

Een van die dingen voor Horner is het opzetten van Red Bull Powertrains, de eigen motorafdeling van de Oostenrijkse renstal. De FIA wees de eerste motor die Red Bull dit seizoen heeft geproduceerd, in samenwerking met Ford, eerder al als de maatstaf aan. “Ik weet zeker dat het weliswaar erg lastig is om als de beste verbrandingsmotor in de Formule 1 te worden bestempeld”, verwijst Horner naar de doorontwikkelingskansen die Red Bull nu misloopt onder de nieuwe ADUO-regeling. “Maar het is wel een geweldige prestatie. Er zijn heel veel anderen die dat niet hebben bereikt, terwijl ze er al 75 jaar mee bezig zijn.”

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