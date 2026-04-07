Red Bull-teambaas Laurent Mekies vindt dat Yuki Tsunoda een fulltime racezitje verdient na diens ontslag in 2025. Tsunoda verloor zijn plek naast Max Verstappen aan Isack Hadjar en fungeert sinds dit seizoen slechts als test- en reservecoureur voor de Oostenrijkse renstal. Volgens Mekies beschikt Tsunoda echter over de kwaliteiten om een nieuwe kans te krijgen binnen de koningsklasse.

Yuki Tsunoda erfde in 2025 het Red Bull-stoeltje van Liam Lawson, die al na twee Grands Prix werd teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda presteerde gedurende tweeëntwintig races niet veel beter dan zijn voorganger. De Japanner scoorde slechts dertig WK-punten en eindigde daarmee op een weinig indrukwekkende zeventiende plaats in het kampioenschap. Ter vergelijking: Max Verstappen kwam twee punten tekort voor het wereldkampioenschap; bij hem strandde de teller op 421.

Ontzettend snel

Inmiddels zit Tsunoda al enkele maanden op de reservebank, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met testwerkzaamheden. Toch is Mekies nog steeds onder de indruk van de jonge coureur en gelooft hij dat Tsunoda vroeg of laat een tweede kans moet krijgen. “Yuki doet het geweldig bij ons, niet alleen als reservecoureur, maar ook als simulatorcoureur”, aldus de Fransman in de Beyond the Grid-podcast. “Het is geweldig om iemand aan boord te hebben die zulke diepgaande en recente ervaring heeft met de auto. Natuurlijk hopen we ook dat hij snel een nieuwe kans krijgt, want coureurs zijn er nu eenmaal om te racen. Dat wensen we Yuki (Tsunoda, red.) dan ook toe”, verzekerde Mekies.

“We zijn ons ervan bewust dat de tweede Red Bull-auto in het verleden niet altijd sterk heeft gepresteerd”, doelde hij op de resultaten van onder anderen Sergio Pérez, Liam Lawson en Tsunoda. “Daar leren we van en we proberen onszelf elke dag te verbeteren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Yuki heeft bewezen dat hij ontzettend snel is, dus laten we hopen dat hij op een gegeven moment weer een nieuwe kans krijgt.”

