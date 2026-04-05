Isack Hadjar lijkt zich razendsnel te hebben aangepast bij Red Bull. De jonge Parijzenaar maakte dit jaar de overstap naar het hoofdteam na een succesvol debuutseizoen bij Racing Bulls. In drie Grands Prix scoorde Hadjar weliswaar een keer WK-punten, maar met name in de kwalificaties blinkt hij uit. Opvallend, gezien het feit dat veel jonge coureurs de afgelopen jaren verbleekten naast Max Verstappen. Teambaas Laurent Mekies is dan ook onder de indruk van zijn pupil.

“Je vindt hem bijna elke dag in de fabriek”, vertelde Mekies in de Beyond the Grid-podcast. De 21-jarige coureur verhuisde naar Engeland om zoveel mogelijk tijd door te brengen in Milton Keynes. “Hij maakt lange dagen in de simulator om alle technische aspecten van de auto te begrijpen. Hij is ongelooflijk ambitieus. Volgens mij is hij zelfs tussen de twee wintertests in Bahrein teruggevlogen om verder te werken in de simulator. Dus ja, zijn toewijding is bewonderenswaardig. Maar eerlijk gezegd: voor hem voelt het niet als moeite.”

Volgens Mekies is die inzet geen verplichting, maar pure gedrevenheid. “Dit is zijn grootste passie”, legde hij uit. “Dit is iets waar hij al heel lang van droomt. Voor ons is het een droom om tijd door te brengen in de simulator of met de ingenieurs, en hij doet dat met volle overgave. Bovendien hebben de eerste races al laten zien dat het zijn vruchten afwerpt.” Tijdens zijn eerste raceweekend bij Red Bull veroverde Hadjar direct de derde startplek. “Ik denk dat hij zich zijn eerste kwalificatie met ons nog goed herinnert: die derde plaats in Melbourne”, aldus Mekies. “Maar het seizoen is nog lang en zal ongetwijfeld pieken en dalen kennen.”

Te vroeg voor vergelijking met Verstappen

De teambaas benadrukt dat ontwikkeling centraal staat. “Wij geloven dat coureurs zich blijven ontwikkelen, en we verwachten dat Isack dat dit jaar ook zal doen. We zijn ervan overtuigd dat hij het talent en de juiste instelling heeft om die stappen te zetten.” Tegelijkertijd wijst hij op de uitdagingen van het huidige reglement, waarbij zowel teams als coureurs nog volop zoeken naar de optimale aanpak. De lat ligt bij Hadjar zelf in ieder geval hoog. “Hij is extreem competitief, maar dat is precies wat nodig is. Alle snelle coureurs zijn zo. Hetzelfde geldt voor teams: niemand is echt tevreden totdat ze winnen.”

Toch waarschuwt Mekies voor te snelle vergelijkingen met teamgenoot Max Verstappen. “Je kunt ze niet vergelijken”, stelde hij scherp. “Tien jaar Formule 1 en vier wereldtitels tegenover een tweede seizoen en een eerste jaar bij een topteam: dat is simpelweg niet hetzelfde. Beiden beschrijven de auto en de balans op een gedisciplineerde manier”, gaf Mekies toe. “Maar het is logisch dat Isack, gezien zijn beperkte ervaring, zich vooral richt op zijn gevoel voor de auto. Max daarentegen gaat, na zoveel jaren en successen, een stap verder: hij koppelt zijn gevoel direct aan wat volgens hem de oorzaak van een probleem is.”

