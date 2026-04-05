Max Verstappen maakte dit jaar al meerdere uitstapjes naar de GT3, ter voorbereiding op zijn eerste deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. In aanloop naar de GP van Japan kwam hij echter ook in actie met Super GT-materieel. De viervoudig kampioen testte, ter promotie van Red Bull, met een Nissan Z GT500 op de kletsnatte Fuji Speedway. Eenmaal op Suzuka toonde hij interesse in deelname aan de Super GT, al is een gastoptreden vooralsnog moeilijk te rechtvaardigen.

De test met de Nissan Z was de tweede keer dat Verstappen kon proeven van een moderne Super GT-auto. Eerder kroop hij al achter het stuur van een Honda NSX-GT op Motegi. De Nederlander genoot – ondanks de hevige regenval – zichtbaar van zijn uitstapje naar Fuji. “Het was erg leuk”, aldus Verstappen tegenover de pers op Suzuka. “Het was alleen jammer dat het zo hard regende, waardoor ik niet zoveel rondjes kon rijden. Ik was graag langer doorgegaan.”

‘Zou heel graag in Super GT racen’

“Het is een fantastische auto, een fantastische raceklasse in het algemeen, en het was een geweldige ervaring om in die auto te rijden en de grip in de regen te voelen”, vervolgde hij enthousiast. “Het is heel anders dan wat we in Europa hebben. Bovendien is het altijd goed om in zoveel mogelijk verschillende auto’s te rijden.” Hoewel hij openstaat voor deelname met de GT500-auto’s – die nóg extremer zijn dan de GT3-bolides waarmee hij op de Nürburgring rijdt – mist Verstappen een publiekstrekker op de kalender waaraan hij zich eenmalig kan verbinden.

LEES OOK: Laurent Mekies bewondert discipline Verstappen: ‘Onverslaanbaar in alles’

“Wie weet, ik moet het nog zien”, reageerde hij op de vraag of hij officieel wil uitkomen in de Super GT. “Het is een geweldige raceklasse. Ik zou willen dat er één opvallende race was, in plaats van alleen een heel kampioenschap. Als dat het geval zou zijn, zou het makkelijker zijn om je aan één race te wijden; ik kan geen heel kampioenschap rijden. Daarbij is één losse race binnen een kampioenschap soms ook niet de juiste keuze. Dus we zullen zien.” Desalniettemin verzekerde de Nederlander dat hij ‘heel graag’ in de Super GT zou willen racen. “Het doet me echt denken aan de oude DTM-auto’s, en dat vond ik fantastisch om te zien.”

Suzuka 1000km

Verschillende F1-coureurs werden in het verleden al naar de Super GT gelokt, met name door de kans om de befaamde Suzuka 1000km te rijden. Deze langeafstandsrace groeide sinds 1966 uit tot een belangrijk endurance-evenement en werd in 2006 onderdeel van de Super GT. Dankzij het format met een derde coureur kregen nieuwe namen de kans om in te stappen. De bekendste daarvan is Jenson Button, die na zijn F1-loopbaan via deze route zijn debuut maakte in de Japanse klasse.

Die instapmogelijkheid verdween in 2018, toen de race werd vervangen door de 10 uur van Suzuka, waardoor de link met de Super GT verzwakte. Inmiddels is de naam Suzuka 1000km teruggekeerd, maar in een andere vorm en zonder dezelfde directe toegang tot de topklasse. Daarmee is de klassieke route voor gastoptredens zoals die van Button grotendeels verdwenen. Voor Verstappen resteert nog één mogelijke ingang: een toekomstige wildcard in de GT500-klasse, bijvoorbeeld bij de race in Sepang, die half juni wordt verreden. Zo’n deelname hangt echter af van steun van een fabrikant en externe partners, waardoor zijn kansen voorlopig onzeker blijven.

