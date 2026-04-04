Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft nu enkele maanden kunnen samenwerken met Max Verstappen. De viervoudig F1-kampioen liet zich in het verleden al positief uit over de komst van de Fransman, die vanuit Racing Bulls promoveerde naar het hoofdteam. Andersom heeft Mekies veel bewondering voor Verstappen, zo maakte hij onlangs duidelijk in een podcastinterview. Volgens de teambaas draagt met name de discipline van Verstappen bij aan zijn succes in de autosport.

“Max (Verstappen, red.) is in alles wat hij doet gewoon onverslaanbaar”, begon Mekies in een interview voor Beyond the Grid. Zelfs de randzaken die verplicht zijn voor een F1-coureur – en waar Verstappen uitgesproken niet van geniet – benadert hij met toewijding. “Als je hem vraagt om naar een marketing- of sponsorevenement te gaan, toont hij dezelfde discipline als bij bijvoorbeeld zijn debriefs. Hij realiseert zich dat het belangrijk is en dat die taken ook onderdeel zijn van zijn werk.”

Knop omzetten

Die discipline werkt ook door in het huidige F1-seizoen, waarin Verstappen drie uitdagende eerste Grands Prix achter de rug heeft. Het gat naar de voorhoede is groot. Als racer pur sang is dat wellicht moeilijk te verwerken, maar volgens Mekies heeft Verstappen zijn emoties juist uitstekend onder controle. “Hij begrijpt het grotere plaatje en dat dat verder gaat dan de emoties die hij op dat moment voelt”, legde de teambaas uit. “Zo geeft hij ook in die situaties altijd het beste van zichzelf. En ik kan me voorstellen dat hij dat kan, omdat hij mentaal zó sterk is en over de discipline beschikt om in elke situatie te presteren.”

Mekies begrijpt dat emoties onderdeel zijn van sport, maar hij weet ook dat Verstappen deze perfect weet uit te schakelen wanneer dat nodig is. De Fransman gaf als voorbeeld: “Soms hebben we een slechte kwalificatie of een slechte race. Dan heb ik eigenlijk ook geen zin om iemand te woord te staan. Dat is hoe emoties werken tijdens lastige momenten; je hebt een paar seconden nodig om het te laten bezinken, zodat je daarna weer je team kunt ondersteunen. Verstappen voelt natuurlijk dezelfde emoties als ieder ander teamlid, maar weet die heel goed te verwerken. Zodra hij uit de auto stapt, gaat er meteen een knop om en kan hij rustig analyseren wat er verbeterd moet worden.”

