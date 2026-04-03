Laurent Mekies staat inmiddels al een aantal maanden aan het roer bij Red Bull. Vorig jaar juli maakte hij de overstap naar de Oostenrijkse renstal, na een succesvolle periode bij zusterteam Racing Bulls. Aldaar kreeg de Fransman de kans om nauw samen te werken met stercoureur Max Verstappen. Onlangs legde Mekies uit waarin Verstappen zich onderscheidt. Zo heeft de Nederlander de kwaliteiten om ooit een briljante teambaas te worden.

Mekies was te gast in de Beyond the Grid-podcast, waar hij een inkijkje gaf in de psyche van Verstappen. Hij benadrukte hoe toegewijd de Nederlander is en hoe groot zijn passie is voor de racerij. “Wat mij het meest verbaasde, was de diepe connectie tussen Max (Verstappen, red.) en de autosport”, vertelde de teambaas. “Hij is niet alleen een F1-coureur; hij is dag en nacht met de sport bezig.” Daardoor kan de viervoudig kampioen zich ook verdiepen in de techniek en de werking van het team, legde Mekies uit. “Hij weet precies hoe een F1-auto en een F1-team in elkaar steken.”

Die kennis is van grote waarde voor Red Bull, zeker nu er nieuwe reglementen zijn geïntroduceerd. “Het is een enorm voordeel om iemand te hebben die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de auto, zeker in dit nieuwe tijdperk”, aldus Mekies. “Hij kan haarfijn uitleggen wat er belangrijk is en waar het team nog winst kan boeken.”

Teambaas Verstappen?

De Fransman gaf een voorbeeld van hoe Verstappen het hele team motiveert, ook buiten het circuit. “Tijdens een debrief weet hij dat hij niet alleen de ingenieurs in de ruimte aanspreekt, maar ook al het personeel in Milton Keynes. Hij krijgt iedereen moeiteloos mee en zorgt ervoor dat iedereen net dat beetje extra geeft.” Die kwaliteiten reiken verder dan alleen het coureurschap, besloot Mekies. “Ik weet zeker dat hij een briljante teambaas zou kunnen worden. Er zijn zoveel rollen binnen de autosport die hij uitstekend zou kunnen vervullen.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

