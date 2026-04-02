Het hing al een tijdje in de lucht, maar het team van Max Verstappen bevestigde donderdag dat de Nederlander later deze maand terugkeert naar de Nürburgring Nordschleife. Verstappen gaat zich verder voorbereiden op de beruchte 24-uursrace door deel te nemen aan de kwalificatiesessies op 18 en 19 april. Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij meer tijd voor GT3-uitstapjes.

In maart deed Verstappen al mee aan de openingsrace van het NLS-seizoen op de Nürburgring. In zijn nieuwe Mercedes GT3-auto was hij aanvankelijk succesvol op het Duitse asfalt: zijn team kwam als eerste over de eindstreep. Na afloop werd de overwinning echter ongeldig verklaard. Hij en zijn teamgenoten, Jules Gounon en Dani Juncadella, werden gediskwalificeerd omdat ze te veel bandensets hadden versleten.

In april krijgt Verstappen de kans om zich te revancheren. Doordat de GP van Saoedi-Arabië geen doorgang vindt – naar aanleiding van de oorlog in het Midden-Oosten – neemt hij deel aan de kwalificatieraces op de Nürburgring. Deze fungeren als een soort generale repetitie voor de 24-uursrace in mei. Met twee races van vier uur kunnen teams de prestaties van hun auto’s testen, coureurswissels oefenen en zich kwalificeren voor de top 30. Verstappen vormt ditmaal een team met Lucas Auer, die tijdens NLS2 nog ontbrak. In mei staat hij samen met Gounon, Juncadella én Auer aan de start.

